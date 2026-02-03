Chiều 3/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cho biết, đơn vị đang điều trị cho 46 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc tất niên, được tổ chức tại trụ sở một ngân hàng trên địa bàn phường Bà Rịa.

Theo bệnh viện, các bệnh nhân nhập viện rải rác từ chiều 1/2. Đến chiều 3/2, vẫn tiếp tục có thêm một số trường hợp đến khám và điều trị.

Hầu hết bệnh nhân có biểu hiện đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói và sốt. Qua khai thác bệnh sử, các bệnh nhân là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn phường Bà Rịa.

Trước đó, ngày 31/1, ngân hàng này đặt tiệc tại một nhà hàng ở xã Xuyên Mộc (TPHCM) và vận chuyển thức ăn về trụ sở để tổ chức tiệc tất niên cho khoảng 170 người.

Đến khoảng 14h ngày 1/2, một số người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khám, điều trị.

Đại diện bệnh viện cho biết, hiện sức khỏe các bệnh nhân ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Đến chiều 3/2, đã có 16 người được cho xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà.

Bệnh viện cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm và báo cáo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm theo quy định.