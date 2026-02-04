Ngày 4/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cho biết, liên quan vụ 46 người nghi ngộ độc thực phẩm sau tiệc tất niên trên địa bàn phường Bà Rịa, kết quả cấy bệnh phẩm của một số bệnh nhân cho thấy dương tính với vi khuẩn E.coli.

Đến sáng cùng ngày, bệnh viện chưa ghi nhận thêm trường hợp nghi ngộ độc mới. Một số bệnh nhân đang điều trị còn triệu chứng tiêu chảy nhẹ, sức khỏe dần ổn định.

Bác sĩ thăm khám cho một trong các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau tiệc tất niên, được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Quang Hưng

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, ngày 31/1, một ngân hàng tại phường Bà Rịa đặt tiệc tại một nhà hàng ở xã Xuyên Mộc và vận chuyển thức ăn về trụ sở để tổ chức tiệc tất niên cho khoảng 170 người.

Khoảng 14h ngày 1/2, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu, điều trị. Tổng cộng có 46 trường hợp phải nhập viện.

Bệnh viện ngay sau đó đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm, đồng thời báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TPHCM theo quy định.

Đến chiều 3/2, 16 bệnh nhân đã được cho xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà. Dự kiến trong hôm nay, bệnh viện sẽ cho ra viện thêm một số trường hợp có tình trạng sức khỏe ổn định.