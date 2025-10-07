Cứ mỗi lần Hà Nội chìm trong mưa lớn, đường phố ngập là mạng xã hội lại rộn ràng chia sẻ những clip, đoạn nhạc quen thuộc: "Nhờ trời cứ mưa tràn nước, làm phố tôi nay ngập lụt…”.

NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, NSND Công Lý hát "Lụt từ ngã tư đường phố":



Lụt từ ngã tư đường phố lần đầu được trình diễn trong Táo Quân 2009, do NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, NSND Công Lý thể hiện. Ca khúc lấy giai điệu từ bài hát kinh điển Từ một ngã tư đường phố của nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhưng được viết lại lời đầy châm biếm, hài hước về cảnh ngập nước ở Thủ đô.

Bằng giọng ca truyền cảm của NSND Tự Long hòa cùng nét tung tẩy, dí dỏm của NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý, ca khúc nhanh chóng gây bão. Những câu hát "nhờ trời cứ mưa tràn nước" hay "ôi phố tôi ngập từ ngày ấy" trở thành lời châm biếm nhẹ nhàng nhưng sâu cay, phản ánh thực trạng đô thị Hà Nội thời điểm đó - ngập lụt là chuyện thường ngày ở phố.

Mới đây, trong chương trình Cuộc cuộc hẹn cuối tuần của VTV, NSƯT Lan Anh đã mang đến phiên bản hoàn toàn mới của Lụt từ ngã tư đường phố.

Không còn là phong cách hài hước, trào phúng như trên sân khấu Táo Quân, Lan Anh chọn cách thể hiện trang trọng, sang trọng nhưng vẫn đầy tinh nghịch. Khi video được phát sóng và lan truyền trên mạng xã hội, hàng chục nghìn bình luận rôm rả xuất hiện: "Nghe Lan Anh hát mà vừa buồn cười vừa thương Hà Nội quá; Không ai hát 'lụt' mà sang như thế!; Một ca khúc nhạc chế mà hóa ra lại chạm đến cảm xúc thật - chúng ta đã sống quá lâu với những cơn mưa ngập...".

Chính sự tương phản giữa chất giọng tinh tế, cổ điển của Lan Anh và nội dung trào phúng của bài hát khiến người nghe vừa bật cười, vừa thấy xót xa.

Từ nhiều năm nay, Lụt từ ngã tư đường phố trở thành bản nhạc nền quen thuộc mỗi khi Hà Nội có mưa lớn. Mỗi trận ngập, người ta lại chia sẻ clip cũ của Táo Quân hoặc đoạn hát của Lan Anh, kèm lời bình "đến hẹn lại lên". Không ít người coi bài hát như một cách để giải toả căng thẳng giữa cảnh tắc đường, ngập nước.

Lụt từ ngã tư đường phố đã vượt ra khỏi khuôn khổ một bài nhạc chế để trở thành "ký ức đô thị" của người Hà Nội.

NSND Tự Long từng chia sẻ: "Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là mang tiếng cười cho khán giả, không ngờ bài hát ấy lại sống lâu đến vậy. Có lẽ vì nó nói đúng tâm trạng người dân Hà Nội - châm biếm nhưng không cay nghiệt, buồn mà vẫn lạc quan".

Còn NSƯT Lan Anh thì cho rằng: "Khi tôi hát lại bài này, tôi không định gây cười mà muốn thể hiện một nỗi thương Hà Nội. Vì giữa tiếng cười vẫn có chút xót xa, như một nỗi hoài niệm".

NSƯT Lan Anh thể hiện "Lụt từ ngã tư đường phố"