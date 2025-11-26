Vài ngày trước, chị Tô Trần Anh cùng 7 thành viên khác di chuyển khoảng 200km từ Buôn Ma Thuột tới Phú Yên (cũ) để tiếp tế nhu yếu phẩm vùng lũ.

Sau cả ngày dài tham gia hỗ trợ bà con, cả đoàn về làng Lò 3 (khu phố Phú Thọ, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây họ được anh Tùng Lê, chủ một homestay trong làng hỗ trợ nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt hoàn toàn miễn phí.

"Khi nhóm tôi đến, homestay đã có vài đoàn cứu trợ khác đang nghỉ lại. Gia đình chủ homestay cung cấp đầy đủ phòng, chăn ấm, đồ dùng thiết yếu cho mọi người. Hành động này thật ấm áp, khiến chúng tôi thấy xúc động và như được tiếp thêm năng lượng", chị Anh chia sẻ.

Sau đợt mưa lũ lịch sử, anh Tùng Lê cùng nhiều chủ homestay ở làng Lò tạm ngừng kinh doanh, mở cửa đón người dân vùng lũ và các đoàn cứu trợ đến nghỉ miễn phí.

Trong vài ngày, khu lưu trú của anh đã tiếp đón hàng chục tình nguyện viên từ nhiều nơi đến hỗ trợ bà con ở Phú Yên (cũ). Anh huy động nhân viên và người thân nấu ăn, chuẩn bị chỗ nghỉ chu đáo cho mọi người.

“Tôi và các chủ homestay ở làng Lò 1, 2, 3 chủ động bàn nhau tìm cách hỗ trợ, từ người dân cần chỗ trú tạm đến các đoàn thiện nguyện từ xa. Ai đến cũng được ở, homestay mở cửa cả ngày và cung cấp đầy đủ đồ dùng thiết yếu”, anh Tùng chia sẻ.

Homestay của anh Tùng và một số người bạn xung quanh đón đoàn thiện nguyện đến lưu trú miễn phí. Ảnh: NVCC

Homestay "Ông Bà Tám" của gia đình anh Đặng Ngọc Thái Hoàng tại làng Lò cũng tham gia đón người dân, các đoàn cứu trợ tới ở miễn phí. Ngoài 2 phòng trong homestay, gia đình anh còn dành thêm một căn nhà bỏ trống để sắp xếp chỗ trú tạm cho 5 người lớn và 2 trẻ em chạy lũ.

“Gia đình tôi may mắn không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nên chỉ mong góp chút sức hỗ trợ bà con, cũng như các tài xế và tình nguyện viên từ xa về miền Trung cứu trợ. Homestay có bếp, máy giặt, điện nước đầy đủ để mọi người sử dụng”, anh Hoàng chia sẻ.

Cách đó không xa, homestay Sea Space của anh Lê Quý Tài cũng đang là chỗ dừng chân nghỉ ngơi của hơn 10 tình nguyện viên.

Ngoài việc đón người đến ở miễn phí, anh Tài còn tích cực kết nối thông tin giữa các đoàn cứu trợ và người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng. Mỗi ngày, hàng chục chuyến xe chở nhu yếu phẩm từ làng Lò được anh điều phối đến khắp nơi.

"Nhà nào có xe tải dùng xe tải, nhà nào có xe ba gác thì dùng xe ba gác. Chúng tôi không còn bận tâm tới việc làm ăn, kinh doanh mà dồn hết sức, cùng hỗ trợ bà con", anh Tài nói.

Homestay của gia đình anh Hoàng mở cửa đón người dân tới ở miễn phí. Ảnh: NVCC

Làng Lò nằm trên dải đất ven biển, là điểm du lịch nổi tiếng mỗi mùa hè ở Đắk Lắk (trước là Phú Yên). Nơi đây không ồn ào, xô bồ và gây ấn tượng với du khách bởi những mái ngói đỏ, bờ tường bạc màu, những lối nhỏ nhuốm màu thời gian.

Chỉ cách tâm lũ Đông Hòa, Hòa Thịnh khoảng 5km, nhưng ngôi làng lại là một trong số ít khu vực không bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Người dân, các đoàn cứu trợ lưu trú miễn phí tại làng Lò những ngày qua. Ảnh: NVCC

Tiếp nối tinh thần của các chủ homestay, người dân và các hộ kinh doanh khác tại làng Lò cũng kêu gọi nhau tham gia hoạt động hỗ trợ bà con vùng lũ, mỗi người một công việc.

Chị Mai Chi (29 tuổi), chủ một tiệm bánh online ở làng Lò 3, tạm gác việc kinh doanh để làm hướng dẫn viên, dẫn người dân tìm chỗ trú tại các homestay trong làng, đồng thời hỗ trợ cả những người chưa thể về nhà do ngập lụt.

Chị còn huy động người thân làm hàng trăm chiếc bánh mì tiếp tế cho bà con, đồng thời mua thêm thực phẩm, nước uống, quần áo, chăn màn… gửi đến người dân vùng ngập.

Nhiều homestay ở làng Lò mở cửa đón khách miễn phí, cung cấp bữa ăn, chỗ nghỉ cho người dân chạy lũ và đoàn cứu trợ. Ảnh: NVCC

Trả lời PV VietNamNet, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, cho biết người dân địa phương và các hộ kinh doanh tại làng Lò đã nhanh chóng tham gia hỗ trợ các khu vực khác trong phường và các phường lân cận.

Họ thực hiện nhiều hành động thiết thực như gửi thực phẩm, đưa thuyền cứu trợ vùng ngập, mở cửa đón người dân chạy lũ và tiếp nhận các đoàn cứu trợ hoàn toàn miễn phí.

"Việc nhiều homestay ngừng kinh doanh, mở cửa đón người dân ở miễn phí là hành động tương thân tương ái, rất đáng trân trọng trong thời điểm này", ông Giang chia sẻ.