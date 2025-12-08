Theo báo cáo, trong kỳ, 40 đơn vị trên địa bàn tỉnh được kiểm tra việc thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.

Về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh đã tiến hành xác minh đối với 61 công chức thuộc 9 đơn vị. Kết quả, cơ quan thanh tra kiến nghị rút kinh nghiệm đối với 11 trường hợp (thuộc các sở NN&MT, KH&CN, GD&ĐT, Y tế và huyện Đầm Dơi cũ); kiểm điểm rút kinh nghiệm 6 trường hợp khác (tại các sở NN&MT, Y tế và huyện Ngọc Hiển cũ).

UBND tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo kết quả phát hiện tham nhũng, hoạt động thanh tra phát hiện một chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Cái Nước (cũ) lợi dụng chức vụ, có dấu hiệu tham ô tài sản. Vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Qua giải quyết đơn thư của công dân, tỉnh ghi nhận thêm 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, gồm: Hành vi giả mạo trong công tác tại UBND xã Khánh Bình (huyện Trần Văn Thời cũ); vụ việc có dấu hiệu tham ô tài sản tại UBND xã Thới Bình (huyện Thới Bình cũ) và một trường hợp tại Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Bạc Liêu cũ) nhận tiền của doanh nghiệp.

Báo cáo cũng nêu công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được thực hiện nghiêm túc. Cơ quan điều tra thụ lý 35 vụ với 60 bị can; Viện Kiểm sát thụ lý 24 vụ, 48 bị can, đã truy tố 13 vụ với 37 bị can; Tòa án đã xét xử 21 vụ với 58 bị cáo.

Tổng số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại và thất thoát trong các vụ việc hơn 11,2 tỷ đồng và thu hồi được gần 2,4 tỷ đồng.

Trong kỳ báo cáo, không ghi nhận trường hợp người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra hành vi tham nhũng.