Nội dung trên được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm nay và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành 10 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 36 đơn vị và ban hành 8 kết luận. Qua đó, Thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh một số nội dung trong công tác lãnh đạo, quản lý; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 3 cá nhân.

Trong kỳ báo cáo, các đơn vị của tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành 68 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, tổ chức và hoạt động của đơn vị. Qua đó, các đơn vị đã chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động.

Trong kỳ báo cáo, các đơn vị của tỉnh Đồng Tháp có 89 cán bộ, công chức, viên chức phải chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng tham nhũng. Tỉnh cho biết đến nay đã chuyển đổi vị trí công tác 166 người theo kế hoạch chuyển đổi năm nay và theo yêu cầu tổ chức cán bộ.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Đồng Tháp cho biết đã phát hiện 4 vụ việc tham nhũng, liên quan đến 8 cá nhân (phát sinh tại tỉnh Tiền Giang cũ). Trong đó, 1 vụ được phát hiện qua thanh tra (xảy ra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Phước cũ); 3 vụ qua tố giác, tin báo. Tổng số tiền thiệt hại được xác định là gần 931 triệu đồng (đã thu hồi hơn 260 triệu).

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, báo cáo cho biết trên địa bàn tỉnh hiện theo dõi 22 vụ tham nhũng, 40 bị can. Kết quả: đã khởi tố 5 vụ, 6 bị can; truy tố 10 vụ, 24 bị can; đưa ra xét xử 7 vụ, 10 bị cáo.

Đồng Tháp cho biết tổng số tiền, tài sản tham nhũng được phát hiện là hơn 13,3 tỷ đồng và đã thu hồi hơn 8,7 tỷ.

Trong kỳ báo cáo, trên địa bàn tỉnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị đối với 2 cá nhân là Chủ tịch UBND xã Long Định (cũ) và Chủ tịch UBND xã Xuân Đông (cũ) - thuộc tỉnh Tiền Giang (cũ).