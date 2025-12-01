Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính vừa thay mặt UBND tỉnh ký báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo, tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 26 đơn vị và ban hành đầy đủ 26 kết luận. Qua đó, phát hiện còn một ít đơn vị có hạn chế, thiếu sót và đã được kiến nghị xử lý theo quy định. Cụ thể, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 60,4 triệu đồng và kiểm điểm trách nhiệm 2 cá nhân.

Về việc thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai 9 cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra, các đơn vị còn một số sai sót như thiếu công khai dự toán, quy hoạch, bổ nhiệm lại, thiếu rà soát việc kê khai tài sản...

Trong kỳ báo cáo, tỉnh cũng triển khai 32 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Qua thanh tra, phát hiện 1 vụ vi phạm, kiến nghị thu hồi 149 triệu đồng. Đồng thời, trong kỳ, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã chuyển đổi 62 vị trí công tác.

Đối với kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, đến thời điểm báo cáo, tỉnh đã xác minh 76 trường hợp và ban hành 76 kết luận xác minh.

Kết quả, đề nghị họp rút kinh nghiệm 70 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 19 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm 4 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với 2 trường hợp do không trung thực trong việc kê khai và giải trình biến động tài sản, thu nhập tăng thêm. Trong đó, 1 cá nhân bị kỷ luật khiển trách và 1 cá nhân bị kỷ luật cảnh cáo.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: H.T

Đối với công tác thanh tra, kiểm toán và phát hiện, xử lý tham nhũng, qua thanh tra phát hiện 3 vụ việc có liên quan đến tham nhũng. Cụ thể, Thanh tra Công an tỉnh Trà Vinh (cũ) phát hiện vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng PC08, với 7 bị can liên quan đến tham nhũng.

Thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ) phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra, với số tiền 1,88 tỷ đồng, cùng các cá nhân có liên quan, xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc (cũ) và UBND xã Hòa Lộc (cũ).

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (cũ) tiếp nhận 2 kiến nghị khởi tố, trong đó 1 kiến nghị khởi tố bổ sung vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành (cũ) và 1 kiến nghị khởi tố vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc xã Đa Lộc, huyện Châu Thành (cũ).

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, báo cáo cho biết, qua công tác điều tra, truy tố đã kịp thời phát hiện 3 vụ có liên quan đến tham nhũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (trước sáp nhập).

Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra 2 vụ gồm: Thứ nhất, vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"; "Làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; "Đưa hối lộ, nhận hối lộ"; "Tham ô tài sản" - xảy ra tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, Phòng giao dịch Nguyễn Huệ - đã kết thúc điều tra, chuyển VKSND đề nghị truy tố.

Thứ hai, vụ "Tham ô tài sản" - xảy ra tại công trình sửa chữa hệ thống PCCC, khu khám bệnh, khu chạy thận khối 9 tầng Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long - vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng theo báo cáo, kết quả xử lý tài sản tham nhũng, tổng số tiền, tài sản tham nhũng được phát hiện là 4,030 tỷ đồng và đã thu hồi 100%. Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan có thẩm quyền đang xem xét xử lý 1 vụ việc theo quy định.