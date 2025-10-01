Ngày 1/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Cần Thơ) cho biết vừa giải cứu nam sinh viên bị lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online”, chiếm đoạt trên 452 triệu đồng.

Theo đó, hôm 22/9, chị H.T.C. (ngụ phường An Bình) trình báo với công an, con trai 18 tuổi (sinh viên năm nhất của một trường đại học ở TP Cần Thơ) nghi bị bắt cóc, không thể liên lạc.

Các đối tượng đe dọa, yêu cầu chị C. chuyển tiền để đổi lại sự an toàn của con trai. Gia đình chị C. đã chuyển cho bọn lừa đảo hơn 452 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến và tổ chức họp khẩn để đánh giá tình hình.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nam sinh ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Thủy, TP Cần Thơ. Sức khỏe em ổn định và được đưa về đoàn tụ cùng gia đình.

Nam sinh được Công an phường Phú Lợi phát hiện tại một nhà nghỉ trong tình trạng lo lắng, sợ hãi. Ảnh: CACC

Tương tự, khoảng 14h55 ngày 22/9, Công an phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) nhận được tin trình báo của ông P.M.Đ (ngụ phường Bình Thủy) về việc cháu trai 18 tuổi của mình nghi bị bắt cóc, đòi 350 triệu đồng tiền chuộc. Công an phường kiểm tra, phát hiện nam sinh đang ở tại một nhà trọ.

Thời điểm phát hiện, cháu Q. có biểu hiện lo lắng, sợ hãi. Công an phường giải thích thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng để ổn định tâm lý và đưa nam sinh về nhà.