Nam sinh viên ở Cần Thơ bị nhóm lừa đảo “bắt cóc online” ép gia đình chuyển hơn 452 triệu đồng, công an đã kịp thời giải cứu.
Ngày 1/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Cần Thơ) cho biết vừa giải cứu nam sinh viên bị lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online”, chiếm đoạt trên 452 triệu đồng.
Theo đó, hôm 22/9, chị H.T.C. (ngụ phường An Bình) trình báo với công an, con trai 18 tuổi (sinh viên năm nhất của một trường đại học ở TP Cần Thơ) nghi bị bắt cóc, không thể liên lạc.
Các đối tượng đe dọa, yêu cầu chị C. chuyển tiền để đổi lại sự an toàn của con trai. Gia đình chị C. đã chuyển cho bọn lừa đảo hơn 452 triệu đồng.
Nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến và tổ chức họp khẩn để đánh giá tình hình.
Đến 18h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nam sinh ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Thủy, TP Cần Thơ. Sức khỏe em ổn định và được đưa về đoàn tụ cùng gia đình.
Tương tự, khoảng 14h55 ngày 22/9, Công an phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) nhận được tin trình báo của ông P.M.Đ (ngụ phường Bình Thủy) về việc cháu trai 18 tuổi của mình nghi bị bắt cóc, đòi 350 triệu đồng tiền chuộc. Công an phường kiểm tra, phát hiện nam sinh đang ở tại một nhà trọ.
Thời điểm phát hiện, cháu Q. có biểu hiện lo lắng, sợ hãi. Công an phường giải thích thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng để ổn định tâm lý và đưa nam sinh về nhà.
Theo công an, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online” là nhắm đến sinh viên, người trẻ tuổi, nhẹ dạ cả tin, dễ bị đe dọa. Ban đầu các đối tượng xấu giả liên hệ với nạn nhân yêu cầu kết bạn Zalo, Messenger, Telegram… Gửi đường link gia nhập vào phòng chat chung như: Zoom, Zalo Group…
Tại đây, nhóm đối tượng giả danh là công an, viện kiểm sát, tòa án… dựng lên kịch bản thẩm vấn, đe dọa nạn nhân đang bị điều tra về hành vi vi phạm pháp luật; đánh vào tâm lý sợ hãi, thiếu hiểu biết để ép buộc nạn nhân giao tài khoản mạng xã hội.
Sau đó, bọn chúng cô lập, ép nạn nhân tìm đến nhà nghỉ; khóa, tắt toàn bộ thiết bị di động, không cho giao tiếp với người bên ngoài.
Trong thời gian này, bọn chúng sử dụng tài khoản mạng xã hội của nạn nhân nhắn tin, gọi điện thực hiện thủ đoạn lừa đảo, đe dọa người nhà nạn nhân, dựng kịch bản giả bắt cóc đòi tiền chuộc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Phòng An ninh mạng Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân, đặc biệt là sinh viên, nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào lời lẽ không xác thực, dẫn dụ, đe dọa từ người lạ mặt.
Khi nhận được những cuộc gọi có người tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án, bảo hiểm xã hội, công ty điện lực… tuyệt đối cảnh giác, trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh những thiệt hại đáng tiếc.
Bất ngờ nhận được cuộc gọi "kiểm chứng đơn hàng", nam sinh viên ở TP Cần Thơ bị nhóm đối tượng giả danh công an khống chế tinh thần, ép thuê khách sạn để cắt liên lạc với gia đình, đòi 300 triệu đồng tiền chuộc.
Các đối tượng dẫn dụ nạn nhân tự cách ly ở khách sạn, sau đó từng bước lừa đảo họ và người thân. Gần đây chiêu thức 'bắt cóc online' này nở rộ, một số người sập bẫy, dù công an từng nhiều lần khuyến cáo.