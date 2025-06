Đại tá Lâm Phước Nguyên được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang; Đại tá Trần Quốc Phục giữ chức Phó Giám đốc Công an Trà Vinh và Đại tá Nguyễn Hồng Khắc giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.