Mùa Phật đản về, nhiều ngôi chùa lại trở nên đông hơn thường ngày. Không chỉ có những phật tử lớn tuổi, hay người dân đi lễ cầu an, những năm gần đây còn xuất hiện ngày càng nhiều người trẻ tìm đến chùa để tham gia các khóa tu ngắn ngày, đặc biệt là tu Bát quan trai giới.

Nhiều người chọn đến chùa cầu bình an, tham gia các hoạt động tâm linh và hòa mình vào không khí mùa lễ đặc biệt này. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo đó, nhiều người trẻ đã chọn dành một ngày sống khác với thường ngày: Dậy sớm, ăn chay, nghe pháp, giữ sự tĩnh lặng và hạn chế sử dụng điện thoại. Với họ, mùa Phật đản không còn đơn thuần là một dịp lễ tôn giáo, mà còn là khoảng thời gian để tâm trí được nghỉ ngơi sau những ngày tháng nhiều bộn bề làm việc, học tập... trong cuộc sống.

Nhu cầu để tâm được nghỉ

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và công nghệ đã khiến cuộc sống của người trẻ thay đổi rất nhanh. Công việc nhiều áp lực hơn, nhịp sống gấp gáp hơn và không ít người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài hơn.

Có người thức rất khuya nhưng lại khó ngủ. Có người dành hàng giờ lướt mạng xã hội nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Cũng có những người luôn phải cố tỏ ra ổn trước cuộc sống, nhưng bên trong lại mang nhiều mệt mỏi.

Trong số đó, có nhiều người trẻ chọn tìm đến cửa chùa như tìm một nơi để tâm được nghỉ.

Không ít người trẻ nói rằng, điều khó nhất trong một ngày tu Bát quan trai không phải ăn chay hay dậy sớm mà là học cách đặt điện thoại xuống và ngồi yên với chính mình.

Trong một thời đại mà con người gần như luôn phải phản hồi tin nhắn, cập nhật thông tin và chạy theo guồng quay công việc, việc giữ sự tĩnh lặng trong vài giờ đồng hồ, đôi khi lại trở thành điều không dễ dàng.

Bát quan trai giới và hành trình sống chậm

Bát quan trai giới là một pháp tu của Phật giáo dành cho người tại gia, thọ trì tám giới trong một ngày một đêm để tập sống gần hơn với đời sống thanh tịnh của người xuất gia.

Người tham gia sẽ thực hành các giới như không sát sinh, không nói dối, không uống rượu, không ăn sau giờ ngọ, hạn chế hưởng thụ và giữ tâm ý thanh tịnh.

Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng đi chùa chỉ để cầu an hay cầu may, việc tu Bát quan trai giới đòi hỏi người tham gia thật sự bước chậm lại khỏi nhịp sống thường ngày.

Trong khoảng thời gian ấy, họ tập sống giản dị hơn, hạn chế tiếp xúc với công nghệ, dành thời gian nghe pháp, thiền định và quan sát chính mình nhiều hơn.

Khóa tu Bát quan trai dành cho thanh thiếu niên học sinh và Phật tử tại chùa Phật Quốc Vạn Thành (khu phố Xa Cam, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Phật sự online

Trong thời đại khi con người có thể online gần như cả ngày, việc dành trọn 24 giờ để sống chậm, giữ giới và hạn chế công nghệ đang trở thành điều không dễ với nhiều người trẻ.

Có lẽ vì thế tu Bát quan trai hôm nay không chỉ là một hoạt động tâm linh mà còn đáp ứng nhu cầu được tạm rời khỏi thế giới số của nhiều người trẻ hiện đại.

Bát quan trai giới không chỉ là hoạt động tín ngưỡng

Nhiều người trẻ tham gia các khóa tu cho biết, họ tìm đến chùa trong mùa Phật đản không hẳn để cầu tài lộc hay thành công. Sau nhiều áp lực cuộc sống, điều họ cần đôi khi chỉ là một khoảng lặng để tâm trí được nhẹ đi.

Theo tìm hiểu thực tế, nhiều nhà chùa cho biết, số lượng người trẻ tham gia các khóa tu trong mùa Phật đản đang tăng lên trong vài năm gần đây.

Điều đó cho thấy, giới trẻ hôm nay, không còn nhìn việc đi chùa đơn thuần là hoạt động tín ngưỡng mà còn xem đây là cách cân bằng cảm xúc và tìm sự bình an trong tâm trí.

Trong một xã hội mọi thứ diễn ra quá nhanh, con người dễ bị cuốn vào áp lực phải thành công, phải giỏi hơn hay phải sống theo những tiêu chuẩn trên mạng xã hội.

Nhưng càng trưởng thành, nhiều người lại càng nhận ra rằng, sự bình an đôi khi quan trọng hơn rất nhiều so với những điều hào nhoáng bên ngoài.

Và cũng vì thế, những ngày tu Bát Quan Trai trong mùa Phật đản đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ...

Tu Bát quan trai là hình thức tập sự xuất gia dành cho cư sĩ tại gia, thọ trì 8 giới trong 1 ngày 1 đêm. Trong mùa Phật đản (thường diễn ra từ mùng 8 đến 15 tháng 4 âm lịch), các chùa thường tổ chức khóa tu này vào ngày mùng 8, 14, hoặc 15 để Phật tử tịnh hóa thân tâm.