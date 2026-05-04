Ngày 4/5, lãnh đạo UBND xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, địa phương kiểm tra, ghi nhận thiệt hại tại các lồng nuôi trên sông Lam, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết xảy ra đột ngột trong sáng cùng ngày. Chị Linh, một hộ nuôi cá lồng tại khu vực, cho hay gia đình có 2 lồng nuôi với các loại cá trắm, cá ngạnh, cá leo, sử dụng thức ăn chủ yếu là cỏ sữa và lá ngô. Gia đình chị có hơn 10 năm kinh nghiệm nuôi cá tại đây.

Cá nuôi lồng trên sông Lam chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: T.L

“Sáng nay cá bất ngờ nổi lên mặt nước, chết hàng loạt. Con lớn nặng khoảng 2-3kg, tổng sản lượng trong mỗi lồng ước khoảng 300-400kg. Gia đình đang cố gắng vớt vát được con nào hay con đó”, chị Linh nói.

Theo người dân, khu vực này có hơn 20 lồng nuôi. Các hộ nuôi cá đang phối hợp với chính quyền thu gom cá chết để tiêu hủy, đồng thời tranh thủ thu hoạch số cá còn sống nhằm giảm thiệt hại. Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, lấy mẫu nước và mẫu cá để xác định nguyên nhân.