Nằm cách trung tâm xã Mường Sại (Sơn La) gần 10 km, bản Cà Pống hiện có 156 hộ với 748 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống.

Trước đây, đời sống của người dân trong bản gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kỹ thuật sản xuất, phương thức canh tác còn lạc hậu. Bà con chủ yếu trồng ngô, sắn theo kinh nghiệm truyền thống, chăn nuôi nhỏ lẻ, tự cung tự cấp nên hiệu quả kinh tế thấp. Không ít hộ vẫn còn tâm lý trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước, chưa mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.

Từ thực tế đó, bản Cà Pống đã triển khai linh hoạt nhiều hình thức truyền thông giảm nghèo thông tin, góp phần thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất của người dân từ manh mún, phụ thuộc vào tập quán cũ sang phát triển kinh tế hàng hóa để nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Bà con từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm và áp dụng mô hình phát triển kinh tế phù hợp.

Nhờ tiếp cận thông tin thông qua các buổi họp bản, lớp tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền của cán bộ xã, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng, bà con bản Cà Pống đã từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phổ biến các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, vay vốn ưu đãi và xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, bản còn lồng ghép nội dung giảm nghèo thông tin thông qua hệ thống loa truyền thanh, sinh hoạt cộng đồng và các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất. Các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả.

Đặc biệt, đội ngũ người có uy tín trong bản đã phát huy vai trò “cầu nối” giữa chính quyền và nhân dân trong công tác truyền thông giảm nghèo về thông tin. Với sự am hiểu phong tục, tập quán địa phương và tiếng nói có sức thuyết phục trong cộng đồng, các già làng, trưởng bản thường xuyên vận động bà con thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Qua đó, nhận thức của người dân được nâng lên, nhiều hộ chủ động học hỏi kinh nghiệm, tìm tòi các mô hình phát triển kinh tế phù hợp để vươn lên thoát nghèo.

Hiện nay, toàn bản có 16ha cây ăn quả các loại; nhiều hộ còn tận dụng diện tích đất canh tác để trồng thêm 4ha cây ngắn ngày nhằm tăng thu nhập. Chăn nuôi từng bước phát triển theo hướng hàng hóa với tổng đàn gồm 68 con trâu, 215 con bò, 248 con dê, 300 con lợn và hơn 5.000 con gia cầm. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện, nhiều hộ đã có nguồn thu ổn định.

Gia đình anh Lường Văn Vui là một trong những điển hình phát triển kinh tế của bản. Năm 2018, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội cùng số tiền tích góp được, gia đình đầu tư gần 200 triệu đồng trồng 1 ha cam V2, bưởi da xanh kết hợp chăn nuôi tổng hợp. Nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn và mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mô hình kinh tế của gia đình ngày càng phát huy hiệu quả. Hiện mỗi năm gia đình thu hoạch gần 10 tấn quả các loại; cùng với chăn nuôi lợn, dê, bò và hươu sao, tổng thu nhập đạt khoảng 300 triệu đồng/năm.

Đến nay, gần 130 hộ dân trong bản Cà Pống được vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ hơn 12 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, hơn 100 lao động đi làm việc ngoài tỉnh với thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng/tháng, góp phần nâng cao đời sống cho các gia đình. Trong bản đã xuất hiện nhiều hộ có thu nhập từ 300-500 triệu đồng mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,56%.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Cà Pống đạt kết quả tích cực trong giảm nghèo là làm tốt công tác truyền thông giảm nghèo thông tin. Thông qua các hình thức tuyên truyền linh hoạt, thiết thực, người dân được tiếp cận đầy đủ hơn với các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời nâng cao nhận thức, chủ động học hỏi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hơn.