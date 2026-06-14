Ngày 14/6, Daily Mail đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của Dua Lipa và chồng mới cưới Callum Turner trong kỳ nghỉ trăng mật tại bờ biển Amalfi.

Xuất hiện tại một khu nghỉ dưỡng ven biển, cặp đôi liên tục quấn quýt bên nhau. 2 người cùng tắm nắng, bơi lội và tận hưởng không gian riêng tư sau lễ cưới thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế những ngày qua.

Hình thể săn chắc của nữ ca sĩ.

Trong loạt ảnh được công bố, Dua Lipa gây chú ý khi diện bộ bikini màu vàng đồng, khoe vóc dáng săn chắc cùng vòng eo thon gọn.

Trong khi đó, Callum Turner cũng thu hút sự chú ý với thân hình khỏe khoắn. Nam diễn viên được bắt gặp nhảy từ các mỏm đá xuống biển và cùng vợ tận hưởng những phút giây thư giãn dưới nắng hè.

Nhiều khoảnh khắc tình tứ của đôi vợ chồng cũng được ghi lại khi cả 2 liên tục trao nhau những cử chỉ thân mật và dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng.

Cả 2 quấn quýt trên biển.

Được biết, kỳ nghỉ này diễn ra ngay sau lễ cưới kéo dài 3 ngày của cặp đôi tại Sicily. Theo nhiều nguồn tin, hôn lễ được tổ chức xa hoa với tổng chi phí ước tính khoảng 1,5 triệu bảng Anh (gần 52 tỷ đồng).

Lễ chúc phúc dành cho cặp đôi được tổ chức tại Villa Valguarnera ở Palermo. Nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng góp mặt trong ngày vui của họ, trong đó có Elton John, Charli XCX và Donatella Versace.

Dua Lipa và Callum Turner bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2024. Cả 2 nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được chú ý nhất làng giải trí nhờ những thành công trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh.

Cặp đôi trong lễ cưới: