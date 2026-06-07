Ariana Grande chính thức khởi động Eternal Sunshine Tour tại Oakland Arena (California), đánh dấu chuyến lưu diễn đầu tiên của cô kể từ năm 2019.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất đêm diễn diễn ra ở phần cuối chương trình khi Ariana Grande trình bày ca khúc Supernatural. Nữ ca sĩ bất ngờ được nâng lên không trung, mô phỏng cảnh bị UFO hút lên giữa sân khấu.

Nữ ca sĩ treo lơ lửng giữa sân khấu:

Trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả, Ariana Grande lơ lửng ở độ cao hàng chục mét, vừa hát vừa di chuyển giữa hệ thống ánh sáng và màn hình LED được dàn dựng công phu.

Màn trình diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn tán sôi nổi.

Bên cạnh sân khấu được đầu tư hoành tráng, Ariana Grande còn chiêu đãi khán giả bằng 23 ca khúc, đan xen giữa những bản hit quen thuộc và các sáng tác trong album Eternal Sunshine phát hành hồi tháng 3/2024. Các ca khúc như Yes, And?, The Boy Is Mine, Twilight Zone, Past Life và We Can't Be Friends (Wait for Your Love)... lần lượt được giới thiệu tới khán giả.

Nữ ca sĩ cũng gây bất ngờ khi lần đầu trình diễn Hate That I Made You Love Me, ca khúc thuộc album Petal dự kiến phát hành ngày 31/7.

Đây cũng là chuyến lưu diễn đầu tiên của nữ ca sĩ sau nhiều năm vắng bóng.

Không chỉ tập trung vào âm nhạc, concert còn được xây dựng theo phong cách điện ảnh. Xen giữa các màn thay trang phục là những đoạn phim ngắn lấy cảm hứng từ bộ phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Dù dành nhiều thời lượng cho các ca khúc mới, Ariana Grande vẫn chiều lòng người hâm mộ với loạt hit gắn liền tên tuổi như: Thank U, Next, 7 Rings, One Last Time, Break Free, Dangerous Woman...

Sau đêm mở màn tại California, Ariana Grande sẽ tiếp tục đưa Eternal Sunshine Tour đi qua nhiều thành phố ở Bắc Mỹ trước khi đến London (Anh) trong chặng lưu diễn quốc tế.

Nguồn: TSG