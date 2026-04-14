Ngày 13/4, Zaobao đưa tin Khương Đào bị truy tố 3 lỗi vi phạm giao thông liên quan đến các sự việc xảy ra vào cuối năm ngoái.

Cụ thể, khoảng 4h sáng 28/11, nam ca sĩ bị cáo buộc lái xe bất cẩn trên đường Kiên Đạo và va chạm vào hàng rào ven đường. Đến rạng sáng 23/12, anh tiếp tục vi phạm khi không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và không treo biển “P” theo quy định đối với tài xế mới, dẫn đến việc bị lập thêm 2 biên bản xử phạt.

Ca sĩ Khương Đào.

Trước đó, Khương Đào đã nộp văn bản thừa nhận 2 lỗi. Tại phiên tòa ngày 13/4, thông qua luật sư, anh tiếp tục nhận lỗi lái xe bất cẩn. Phía bào chữa cho biết đây là lần đầu vi phạm, nam ca sĩ có thái độ hợp tác và thể hiện sự hối lỗi từ sớm.

Xét thấy vụ việc xuất phát từ sai sót nhất thời và không gây thương vong, thẩm phán quyết định xử phạt hành chính. Với lỗi lái xe bất cẩn, anh bị phạt 1.000 HKD, trong khi 2 lỗi còn lại mỗi lỗi 600 HKD, nâng tổng số tiền phạt lên 2.200 HKD (hơn 7 triệu đồng).

Dù đã chấp hành nộp phạt, nam ca sĩ vẫn vấp phải phản ứng lạnh nhạt từ một bộ phận khán giả và gần như vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật thời gian gần đây.

Khương Đào sinh năm 1999, là ca sĩ, diễn viên, được biết đến sau khi giành Quán quân chương trình Good Night Show - King Maker 2018 và ra mắt cùng nhóm MIRROR. Sở hữu ngoại hình sáng và phong cách trình diễn cuốn hút, anh nhanh chóng khẳng định tên tuổi ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất.

