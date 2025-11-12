Phát ngôn xốc nổi

Ngày 10/11, ca sĩ Bằng Kiều đăng bài viết: "Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long (ám chỉ ca sĩ G-Dragon - PV) quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không? Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ 3 bạn trong ảnh thôi cũng ‘chấp’ bạn kia một mắt luôn".

"Ba bạn" trong ảnh gồm Bằng Kiều, Quốc Thiên và Trung Quân.

Bằng Kiều bị khán giả phản ứng dữ dội vì 2 sự kém duyên. Một là, anh hạ thấp tài năng siêu sao châu Á G-Dragon bằng câu từ có tính xúc phạm như "chấp một mắt".

Hai là, anh lôi 2 đồng nghiệp vào ồn ào cá nhân - điều khá kỵ trong giới showbiz.

Sau khi phát ngôn gây tranh cãi, Bằng Kiều đăng bài xin lỗi, giải thích bài đăng chỉ là "lời nói đùa" - một lý do thiếu thuyết phục.

Phát ngôn của Bằng Kiều liên lụy Quốc Thiên, Trung Quân. Ảnh: FBNV

Chỉ trong 2 năm, Bằng Kiều không ít lần gây tranh cãi.

Tháng 8/2025, trong bối cảnh cả nước tự hào, hân hoan hướng về sự kiện A80, Bằng Kiều chia sẻ video con trai Bằng Trương biểu diễn tại một sự kiện có tên "Hành trình 50 năm của người Mỹ gốc Việt" tại California, Mỹ với hình ảnh cờ của chế độ cũ.

Tháng 6/2025, anh bị bàn tán khi đưa con trai - bé Benly vào tiết mục Dẫu có lỗi lầm tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Việc để bé hát ê a đoạn cao trào gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả và cảm xúc tổng thể của tiết mục; ngoài ra việc em bé 4 tuổi thể hiện 1 bài hát về tình yêu cũng bị cho là không phù hợp.

Năm 2023, Bằng Kiều cũng từng bị chỉ trích vì phát ngôn: "Khán giả của tôi toàn người có tiền, người cỡ tôi trở lên từ tuổi tác đến độ thành đạt. Các bạn trẻ, sinh viên lấy đâu ra tiền, làm gì có siêu xe các thứ. Tôi tự hào và sĩ vì thấy khán giả của tôi toàn người có tiền''.

Khi bị cho là phân biệt khán giả, xem thường phân khúc khán giả là người trẻ và sinh viên, Bằng Kiều vẫn giở bài cũ "tính hay nói đùa, hài hước", "nói trong ngữ cảnh trêu đùa khán giả", không lời xin lỗi mà mong khán giả "không trách và chia sẻ" với mình.

Bằng Kiều thường gây tranh cãi vì phát ngôn xốc nổi. Ảnh: FBNV

10 năm vắng bóng và 'vết nhơ' lớn nhất sự nghiệp

Bằng Kiều từng là một trong những giọng ca xuất sắc của thế hệ trước. Theo thời gian, không nhiều khán giả thế hệ Z còn nhớ tới quá khứ đầy tai tiếng, nhất là sự kiện 10 năm vắng bóng tại Việt Nam của ca sĩ này.

Cụ thể, năm 2002 - sau hơn 1 năm lưu diễn nước ngoài, Bằng Kiều định cư Mỹ và có những phát ngôn gây phẫn nộ trong công chúng.

Tháng 11/2004, Cục Nghệ thuật biểu diễn ra công văn nêu rõ ca sĩ Bằng Kiều tự ý rời bỏ Tổ quốc, phát biểu xuyên tạc chế độ nhân quyền, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam nên quyết định ca sĩ này sẽ không được hưởng quyền của nghệ sĩ Việt Nam.

Cục đề nghị các Sở Văn hóa - Thông tin, các đài phát thanh, truyền hình trên toàn quốc, các nhà xuất bản, đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và các đơn vị sản xuất, phát hành băng đĩa, ca múa nhạc, sân khấu không sử dụng dưới mọi hình thức các tiết mục biểu diễn của ca sĩ Bằng Kiều và những bài hát do anh sáng tác.

Đối với các chương trình băng đĩa, các ấn phẩm xuất bản đã được phép phát hành, khi tiếp tục nhân bản hoặc tái xuất bản phải cắt bỏ các tiết mục của Bằng Kiều cũng như các sáng tác của anh.

Siêu sao Hàn Quốc G-Dragon hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ hồi tháng 10/2019. Ảnh: Tư liệu

Chính sự kiện này đã khiến Bằng Kiều vắng bóng suốt 10 năm tại Việt Nam. Tận năm 2012, anh mới lần đầu được cất tiếng hát trở lại trên quê hương.

Đây cũng là 'vết nhơ' lớn nhất sự nghiệp, không thể nào xóa nhòa của Bằng Kiều.

Nên biết "họa từ miệng mà ra"

Sau sự kiện 10 năm vắng bóng, Bằng Kiều chăm chỉ hoạt động, dần lấy lại hình ảnh, tên tuổi. Không chỉ đắt show trong nước, anh còn thường xuyên đi diễn nước ngoài với mức cát-sê cao.

Tên tuổi Bằng Kiều được "hâm nóng" sau cuộc thi "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: BTC

Năm 2024, Bằng Kiều thi Anh trai vượt ngàn chông gai tạo được thiện cảm lớn với công chúng. Sự thành công của chương trình giúp hình ảnh của nam ca sĩ được tiếp cận rộng rãi thế hệ khán giả trẻ.

Về đời tư, Bằng Kiều cũng có cuộc sống mới bên vợ trẻ và có thêm cậu con trai út bé Benly.

Ở tuổi 52, những tưởng Bằng Kiều sẽ tận hưởng sự bình yên với sự nghiệp thành đạt, đời tư viên mãn, anh lại thường có những phát ngôn "khuấy đảo" mạng xã hội, gây nên loạt ồn ào không đáng có.

Vào nghề 36 năm, trở thành giọng ca lão làng, Bằng Kiều vẫn hồn nhiên không thể kiểm soát phát ngôn trước công chúng; không nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của người nổi tiếng đối với cộng đồng.

Các phát ngôn gây "bão" của nam ca sĩ kém duyên, thiếu tinh tế và đôi khi là thiếu nhân văn được bọc trong mác "hài hước, bông đùa".

Bằng Kiều sẽ đánh mất thiện cảm trong công chúng nếu không kiểm soát được ứng xử trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Dù có lợi thế sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Bằng Kiều lại không tạo sự đột phá nào trong sự nghiệp. Sản phẩm mới nhất Let's sing Vietnam kết hợp với 7 nghệ sĩ nổi tiếng chỉ đạt vỏn vẹn 96 nghìn lượt xem sau 1 tháng.

Bằng Kiều là giọng ca xuất sắc, có thể trụ lại trong dòng chảy khắc nghiệt của nghề bằng tài năng của mình. Tuy nhiên, càng nổi tiếng, anh càng phải ý thức rõ hơn, cẩn trọng hơn trong hành vi, lời nói trước đám đông.

Hành xử, phát ngôn của một nghệ sĩ có thể vô lối nhưng sự bao dung của công chúng luôn có giới hạn.

Mỹ Lê