Những ngày cuối tháng 12/2025, câu chuyện về người đàn ông ngoài 60 tuổi chạy xe ôm công nghệ bằng chiếc Wave cũ liên tục bị khách huỷ chuyến vì xe cũ và tuổi cao lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Quán quân Intervision 2025 Đức Phúc sau khi đọc thông tin nhanh chóng lên tiếng muốn tặng người đàn ông này một chiếc xe mới để thuận lợi công việc hơn. ''Đức Phúc vẫn đang xác minh thông tin về bác xe ôm mà mạng xã hội nhắc tới mấy ngày qua, hiện vẫn chưa liên lạc được với ông'' - trợ lý của nam ca sĩ chia sẻ với VietNamNet.

Hành động có nhã ý tặng xe mới cho bác xe ôm của ca sĩ Đức Phúc khiến cộng đồng mạng hưởng ứng tích cực với hàng ngàn lượt chia sẻ. Nhiều người hy vọng thông tin bác xe ôm sẽ sớm được xác định để món quà kịp đến tay ông trước Tết.

Năm 2025 trở thành cột mốc rực rỡ khi Đức Phúc xuất sắc giành Quán quân Intervision 2025 với bài hát Phù Đổng Thiên Vương, mang về niềm tự hào cho âm nhạc Việt Nam cùng giải thưởng hơn 9 tỷ đồng. Ngay sau chiến thắng, Đức Phúc trích 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ trong nước, quyên góp cho quỹ thiện nguyện tại Nga. Anh cũng tiếp tục gửi hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người dân ở các tỉnh thành chịu thiệt hại của các cơn bão tàn phá sau đó.

