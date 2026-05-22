Ca sĩ M Tú mạo hiểm làm mới mình

Sau album đầu tay Chơi trò yêu và đĩa đơn Em bắt đầu lại, M Tú chính thức trở lại với MV Nói em điên, đánh dấu bước chuyển mình khi lần đầu theo đuổi chất liệu pop punk kết hợp tinh thần hoạt hình và thời trang đường phố.

Ca sĩ M Tú kết hợp cùng rapper Liu Grace.

Ca khúc được xây dựng như một câu chuyện xoay quanh 2 nguồn năng lượng trái ngược. Theo chia sẻ từ M Tú, thông điệp cốt lõi của MV nằm ở tinh thần “hãy cứ yêu đi và yêu hết mình”. Những va chạm, khác biệt hay mâu thuẫn đôi khi không phải để triệt tiêu nhau mà để con người hiểu nhau hơn và tạo nên sự kết nối chân thật.

Điểm nhấn đặc biệt là màn kết hợp giữa M Tú và Liu Grace - nữ rapper từng gây sốt tại Rap Việt 2023. Do lịch trình cá nhân của cả 2 nghệ sĩ không trùng khớp, quá trình hoàn thiện bài hát và thực hiện MV kéo dài gần 1 năm.

Đây cũng là dự án mang nhiều ý nghĩa với M Tú khi quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn về kinh phí sản xuất và nhân lực. Nhiều thành viên trong ê-kíp phải cùng lúc đảm nhận nhiều công việc ngoài chuyên môn để có thể hoàn thiện dự án đúng kế hoạch ban đầu.

M Tú kỳ vọng ca khúc sẽ trở thành bài hit, phản ánh rõ nhất tiếng nói và hành trình trưởng thành của bản thân sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc.

M Tú chấp nhận mạo hiểm để lột xác với hình ảnh mới.

“Tôi mong muốn làm ra những sản phẩm mà bản thân thật sự yêu thích, có thể truyền cảm hứng cho chính mình và những người đồng hành. Hành trình phía trước còn dài nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi”, M Tú chia sẻ.

M Tú sinh năm 2000, là nghệ sĩ trẻ hoạt động trong cộng đồng indie tại TPHCM. Trước đó, cô từng phát hành album đầu tay Chơi trò yêu với màu sắc trong trẻo, giàu cảm xúc. Sau đó là đĩa đơn Em bắt đầu lại đánh dấu giai đoạn chuyển biến trưởng thành hơn trong tư duy âm nhạc lẫn hình ảnh.

Giọng ca Gen Z từng được khán giả biết đến khi xuất hiện trong MV Bồ em, có nhiều ca khúc được yêu mến khi hoạt động độc lập như Nhu mì, Tương tư, Mơ...

MV "Nói em điên" của M Tú và Liu Grace

Vũ Thảo My đón tin vui bất ngờ

Vũ Thảo My vừa ghi dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên Billboard Philippines.

Vũ Thảo My được tạp chí Billboard Philippines khen ngợi.

Tạp chí uy tín mô tả Vũ Thảo My là một nghệ sĩ sở hữu giọng hát nội lực hiếm có, đang bứt phá mạnh mẽ bằng hình ảnh hiện đại, thiên về trình diễn và Pop đương đại.

Sánh đôi cùng nữ ca sĩ là Gelo Rivera - đại diện cho thế hệ thần tượng trẻ nổi bật tại Philippines với sức ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực.

Sự giao thoa này không chỉ là màn kết hợp giữa 2 cá tính âm nhạc mà còn phản ánh tiềm năng của nhạc Pop Đông Nam Á trên thị trường quốc tế.

Vũ Thảo My kết hợp cùng Gelo Rivera - gương mặt hàng đầu của Philippines trong dự án mới.

Tạp chí dành sự trân trọng cho hành trình tái định hình bản thân của Vũ Thảo My sau 12 năm làm nghề. Trong đó, dự án Zealous - Gã săn mồi chính là một trong những màn kết hợp tiêu biểu cho làn sóng kết nối mới của nhạc Pop Đông Nam Á trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Việc xuất hiện trên Billboard Philippines không chỉ là quả ngọt sau nhiều năm kiên trì, bền bỉ theo đuổi tư duy âm nhạc quốc tế của Vũ Thảo My mà còn là một tín hiệu vui cho thấy sức hút của nghệ sĩ Việt tại thị trường Đông Nam Á.

MV "Zealous - Gã săn mồi" của Vũ Thảo My

Ảnh, clip: NVCC