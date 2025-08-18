Bước sang tuổi 23, ca sĩ - nhạc sĩ Hà An Huy đang trải qua một giai đoạn đầy cảm xúc và thử thách trong sự nghiệp. Anh vừa nhận lời mời tham gia Hoà nhạc Quốc gia Điều còn mãi, diễn ra ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm - sự kiện nam ca sĩ coi là vinh dự lớn lao khi được góp giọng.

"Được hát trong giờ phút thiêng liêng của dân tộc - 14h ngày Quốc khánh 2/9, trước hàng triệu khán giả trực tiếp và trực tuyến, là niềm hạnh phúc vô bờ bến với tôi. Tôi đang dồn toàn bộ sức lực để thể hiện thật trọn vẹn ca khúc Huế - Sài Gòn - Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng giao phó. Với trái tim nhiệt huyết và tình yêu nước vô bờ bến của một nghệ sĩ trẻ, tôi tin tiết mục sẽ rất chạm”, Hà An Huy chia sẻ.

Ca sĩ - nhạc sĩ Hà An Huy.

- Điều gì khiến anh hào hứng nhất ở giai đoạn này của sự nghiệp?

Được làm nhạc! Đó luôn là điều nuôi dưỡng trái tim tôi. Tôi dành nhiều thời gian cho âm nhạc, cho cảm xúc, để nuôi dưỡng một tâm hồn yêu nghề chân chính và tạo ra những tác phẩm có thể xoa dịu phần nào những tổn thương của người nghe. Khi tôi hào hứng làm nhạc, mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi tin là thế!

- Nhiều người nói Hà An Huy đã định hình phong cách riêng khá rõ ở tuổi 23. Anh mô tả màu sắc âm nhạc của mình thế nào?

Tôi chỉ mong âm nhạc của mình đến với người nghe một cách chân thực. Nếu đủ chân thực, nó sẽ tự có những chi tiết, những giai điệu chạm vào trái tim khán giả. Màu sắc âm nhạc của tôi được tạo nên bởi chính khán giả - họ là nguồn cảm hứng, là "màu" để tôi vẽ nên những tác phẩm mới.

Tuổi 23, Hà An Huy không còn quá chú trọng vào việc phải có thành tích nổi bật.

- Ca khúc nào khiến anh xúc động hoặc tự hào nhất trong sáng tác của mình tới thời điểm này?

Miền xa xôi - ca khúc giúp tôi giành Quán quân Big Song Big Deal và sau đó được đưa vào dự án phim của Dược sĩ Tiến. Đó là câu chuyện của một chàng trai 20 tuổi, lần đầu đặt chân đến Sài Gòn với bao trải nghiệm tuyệt vời. Tôi luôn trân trọng những gì bài hát mang lại, từ khán giả đến sân khấu và cảm xúc hôm ấy.

- Một ngày sáng tác bình thường của anh diễn ra ra sao?

Tôi không có thói quen ngồi cố định trước máy tính hay đàn. Tôi có thể sáng tác ở bất kỳ đâu, trên cầu thang, khi lái xe, ngoài biển hay thậm chí nằm trên giường. Chỉ cần có đủ nhiệt huyết và trái tim, âm nhạc sẽ tự tìm đến.

Tôi thường viết nhạc bắt đầu bằng cảm xúc cá nhân rồi đến trí tưởng tượng của người nghệ sĩ. Mỗi câu chuyện đều là một thế giới và tôi quan sát để thổi hồn vào đó. Dù lấy cảm hứng từ đời sống hay từ trí tưởng tượng, tất cả đều phải xuất phát từ trải nghiệm và trái tim.

- Viết từ cảm xúc của mình chưa chắc đã tạo ra bản "hit"?

Tôi không đặt nặng việc tạo ra nhạc "hit" để viral. Tôi ưu tiên sự chân thực và chiều sâu cảm xúc. Một bài hát "hit" vẫn phải xuất phát từ cảm xúc thật mới chạm đến khán giả. Tôi luôn cố gắng cân bằng giữa xu hướng thị trường và bản sắc riêng, chỉn chu từng sản phẩm. "Hit" hay không là do khán giả quyết định, còn tôi phải tự tin và kiên trì.

- 23 tuổi, được biết tới nhờ giọng hát rất hay và các bài hát rất chạm, kiểu "chữa lành". Điều gì giúp anh đứng vững ở cả hai?

Tôi đã nuôi dưỡng cả hai kỹ năng này từ nhỏ. Tôi bắt đầu quen với trống chèo từ bé xíu, rồi piano, sau đó mới đến hát. Tôi luôn muốn thử thách bản thân và tận dụng mọi trải nghiệm để kết nối hai vai trò sáng tác và biểu diễn. Tôi may mắn được kế thừa truyền thống nghệ thuật từ gia đình và tích lũy kinh nghiệm qua các cuộc thi.

Hà An Huy tiếp tục theo đuổi phong cách âm nhạc có thể "chữa lành" người nghe.

- Tình yêu có phải cảm hứng sáng tác lớn nhất của anh? Anh từng viết bài nào từ một mối tình không thành?

Tình yêu là xuất phát điểm của mọi thứ - không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là tình yêu với gia đình, Tổ quốc hay một địa điểm, một khoảnh khắc. Tất cả tác phẩm của tôi đều bắt nguồn từ tình yêu theo nhiều góc nhìn khác nhau.

Bài Bluesmile, Thương anh, Nhớ đều viết về một mối tình đẹp nhưng không trọn vẹn nhưng những gì đọng lại trong tôi lại là điều tuyệt vời về người phụ nữ. Đó là khoảnh khắc đặc biệt khiến tôi rung động, đơn giản từ chi tiết rất nhỏ như họ có mái tóc đẹp, đôi mắt đẹp, chiếc váy rất lộng lẫy.

Chuyện tình yêu đôi khi thành hay không thành còn do nhiều yếu tố nhưng tôi luôn lưu lại những hình ảnh đẹp cả hai đã từng có. Những cảm xúc đẹp đó thật đáng trân trọng và tôi đã lưu giữ chúng bằng những ca từ và giai điệu.

- Người yêu của Hà An Huy có cần hiểu và yêu âm nhạc của anh?

Khó nhỉ nhưng không quan trọng. Nếu hiểu âm nhạc càng tuyệt nhưng không hiểu cũng chẳng sao, cô ấy chỉ cần đồng cảm và chia sẻ với tôi là được.

- Hà An Huy của năm 2025 khác gì so với những ngày đầu vào nghề? Giấc mơ lớn nhất anh đang theo đuổi trong âm nhạc là gì?

Tôi trưởng thành, tự tin hơn và đã tìm thấy màu sắc âm nhạc riêng - một chút lãng tử, chân thật và hiện đại. Tôi không đặt thành tích lên hàng đầu nữa mà chú trọng vào chiều sâu và chất lượng. Năm 2025 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới và sự trưởng thành của tôi.

Tương lai tôi muốn tổ chức một concert hoành tráng để tri ân khán giả, tiếp tục song song sáng tác và biểu diễn. Dù làm gì, tôi vẫn muốn khán giả nhớ đến mình qua những giai điệu buồn nhưng có sức chữa lành.

Hà An Huy thể hiện "Thích em hơi nhiều"