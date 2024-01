- 2023 là năm đáng nhớ của Hà An Huy với thành tích giành Quán quân Bài hát hay, Quán quân Vietnam Idol và giải Gương mặt trẻ ấn tượng VTV Awards 2023. Anh có nhiều kỷ niệm để kể về hành trình rực rỡ như thế?

Năm 2023 với tôi là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Khi thi Vietnam Idol, tôi không đặt nặng kết quả mà hướng đến mục tiêu tham gia chương trình là được sẻ chia, làm quen với các nghệ sĩ Gen Z. Khép lại hành trình Vietnam Idol, sự kết nối với họ trở thành những kỷ niệm đẹp trong tôi.

Nhớ lại thời điểm đó, việc lựa chọn tác phẩm thi khiến tôi đau đầu. Bởi không phải ca khúc nào cũng xin được bản quyền, vì vậy cần dự trù trước 4-5 bài. Trong vòng 1 tuần, chúng tôi đặt ra quyết tâm xin bằng được bản quyền, nếu không thành công phải thuộc sẵn những bài còn lại. Tôi nghĩ rằng, đó là thử thách đối với các thí sinh.

Hà An Huy không cảm thấy áp lực khi giành 3 giải thưởng lớn trong năm.

Đến bây giờ, khi nhận được 3 giải thưởng này, tôi vẫn nghĩ như một giấc mơ. Tôi chưa từng “mơ” đến việc giành giải, chỉ đặt mục tiêu cho từng vòng nên khi biết kết quả cũng rất sốc.

Khác với tâm lý dự thi Vietnam Idol, sau khi nhận giải VTV Award, tôi thực sự cảm thấy “sức nặng” đè nén trên vai mình, từ đó mới suy nghĩ nghiêm túc và đặt ra mục tiêu cho hành trình tương lai.

VTV Award là danh hiệu danh giá nhất tôi nhận được trong năm 2023. Trong danh sách những cá nhân được vinh danh, khen tặng không chỉ chứng minh sự nỗ lực của bản thân được mọi người ghi nhận, mà còn là dấu ấn để người hâm mộ và gia đình tự hào về Hà An Huy.

Dù đó là những danh hiệu đáng nhớ, nhưng không vì thế mà sự nghiệp âm nhạc tôi sẽ “chững bước”. Mỗi phần thưởng sẽ ngày càng tiếp thêm tự tin giúp tôi chạm đến những giấc mơ lớn hơn.

- Trở thành một biểu tượng mới của giới thần tượng Việt Nam, anh có lo lắng về những áp lực sắp tới?

Thú thật, tôi chưa có thời gian nghĩ tới chuyện này. Sau chung kết, tôi bắt tay ngay vào công việc của một người được coi là đại diện của thế hệ thần tượng, song vẫn không đặt nặng vấn đề “mình là ai?”.

Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ diễn ra vẫn bình thường. Nhờ sự đón nhận của khán giả, tôi được là chính mình, quyết định giữ lại những gì đang có, tự trau dồi và phát triển sự nghiệp.

Dù mong muốn có sản phẩm âm nhạc sớm phục vụ khán giả nhưng ngẫm nghĩ lại, tôi thấy cần có thời gian chiêm nghiệm và khám phá xem công chúng đang tìm kiếm điều gì. Đồng thời, sự trì hoãn này cũng giúp mình được nghỉ ngơi, suy nghĩ thấu đáo, tỉnh táo hơn sau cuộc thi.

Thực chất, để có được những thành tựu của ngày hôm nay, tôi luôn là chính mình, luôn “giữ mình” cho đến khi thấy thiếu mới thay đổi, nhưng vẫn là An Huy của mẹ.

Tôi cũng rất ngại nghe những lời chúc mừng. Với một người nghệ sĩ, danh hiệu thực sự vô giá. Tuy nhiên, muốn tiếp tục cuộc hành trình, tôi không được phép ngoảnh lại nhìn và hưởng thụ các thành tích đó.

Hà An Huy nghĩ tới việc được làm bố từ năm 17 tuổi.

- Trưởng thành từ chiếc nôi nghệ thuật chèo cổ của gia đình, âm nhạc của An Huy chịu ảnh hưởng bởi thành viên nào?

Mẹ là người truyền cảm hứng lớn nhất đến sự nghiệp của tôi. Trước khi biết tới dòng nhạc trẻ, điệu chèo cổ đã gắn bó với tôi từ những ngày thơ bé.

Trong khi hầu hết các gia đình mong muốn, thậm chí có phần áp đặt con cái kế thừa sự nghiệp, mẹ lại khuyến khích, động viên tôi tự tin tiếp cận âm nhạc hiện đại. Tôi thật may mắn khi có một người mẹ tôn trọng và ủng hộ quyết định của con. Nếu không nhờ mẹ, sẽ không có Hà An Huy của ngày hôm nay.

Chèo là bộ môn nghệ thuật sân khấu phức tạp và không phải ai cũng có thể tiếp cận. Tôi nghĩ nếu hát được chèo thì các thể loại khác trở nên rất đơn giản. Trong từng vở diễn, nghệ sĩ chèo không chỉ thể hiện cảm xúc của nhân vật mà phải vận dụng cảm xúc riêng nhằm truyền tải đến khán giả, điều đó mới thực sự đáng nhớ.

Nếu thẩm thấu được chèo, người nghệ sĩ ắt có cái gốc để phát triển tài năng. Tôi không được học qua trường lớp nhưng may mắn được “tắm” trong âm nhạc hàn lâm của chèo. Nhưng không thể phủ nhận, việc các bạn trẻ được đào tạo bài bản cũng là sự đầu tư lâu dài cho sự nghiệp của một nghệ sĩ.

- Bước ra từ các cuộc thi, anh thấy mình trưởng thành như thế nào?

Thời điểm đến với Bài hát hay nhất cũng là quãng thời gian đầu tiên tôi sống xa gia đình. Mỗi lần về nhà, mẹ thường nói bất ngờ khi chứng kiến tôi trưởng thành. Có thể nói, việc mẹ quyết định cho An Huy bước ra khỏi “vùng an toàn” của gia đình giúp tôi trưởng thành rất nhanh, khác biệt hoàn toàn so với khi ở nhà.

- Chưa từng học sáng tác, một người trẻ lại có thể tạo ra những bản nhạc “chữa lành” cho khán giả trung tuổi, cảm hứng của anh lấy từ đâu?

Cảm hứng sáng tác của tôi xuất phát chủ yếu từ chuyện tình yêu của tôi và mẹ. Dù chưa sáng tác được ca khúc nào dành tặng mẹ, nhưng tôi lấy câu chuyện của mẹ đưa vào trong lời bài hát.

Ví dụ một buổi hừng đông, tôi thấy mẹ gọi điện cho ai đó và kéo rèm che nắng. Hình ảnh thật tuyệt, những ca từ và giai điệu tự nhiên hiển hiện trong đầu. Tôi có cảm giác, nhiều lúc như Trời ban cho mình khả năng biến những thứ thoáng qua trong chớp mắt thành giai điệu vậy.

Hà An Huy và mẹ.

Trong cuộc thi Vietnam Idol, có những lúc tôi thực sự kiệt quệ về thể xác, do phải di chuyển liên tục chạy chương trình. May mắn, có lẽ Tổ nghề đã ban thêm cho tôi sức khỏe hoàn thành những việc dang dở. Mặc dù lưng đau đến mức không thể ngồi thêm được nữa, song dường như có điều gì đó thôi thúc tâm trí tập trung hoàn thành công việc. Khi vượt qua được ngưỡng đó, tôi chắc chắn có sản phẩm tốt. Nếu nói sáng tác là sứ mệnh có vẻ to tát nhưng tôi cảm giác như “người được chọn” để làm việc này. Thế nên, tôi trân quý từng khoảnh khắc có được.

Còn chuyện tình của tôi, đa phần là kỷ niệm đẹp, thay vì sự tan vỡ, rạn nứt. Sau một mối quan hệ, tôi coi trọng quá trình trải nghiệm nhiều hơn là sự kết thúc. Bởi việc kết thúc không nói nên điều gì và chắc chắn không mấy vui vẻ. Thay vào đó, hãy dành cho nhau những lời tốt đẹp.

Mỗi lần chia ly, tôi sẽ viết một bài hát an ủi người đã bên cạnh mình suốt quãng thời gian đó. Chứng kiến mẹ không được đủ đầy về tình cảm càng khiến tôi trân trọng tình yêu hơn.

Vì không muốn người mình yêu rơi vào tình cảnh giống như mẹ, tôi đối xử tốt với họ, nhưng lại quên chú ý đến tâm trạng của bản thân. Đôi khi, tôi chỉ mong đến một ngày nào đó người yêu sẽ nói thương mình. Đó là mong cầu bình thường trong chuyện tình cảm, đúng không? Ai cũng thế mà, đã đi qua một con đường “khó”, khi tìm được người phù hợp, ta sẽ coi họ như một kho báu.

- Anh là người nặng tình?

Ngày trước, tôi “nặng tình” với nghệ thuật, nhưng khi trưởng thành dần nhận ra tình cảm gia đình mới thực sự quan trọng. Hiện tại, nghệ thuật là nhân tố hỗ trợ, phục vụ việc chăm lo cho gia đình, tôi sẽ không vì nghệ thuật mà bỏ bê những người thân yêu.

Để duy trì ước mơ được xuất hiện sân khấu, sau này tôi vẫn muốn được làm về nghệ thuật nhưng thiên về sáng tác hơn là biểu diễn. Tôi đặc biệt yêu thích sáng tác, tìm những nghệ sĩ phù hợp và đưa cho họ "đứa con tinh thần" mới của mình.

Có thể nói, hầu hết những bài hát của tôi sẽ “phác họa” những mối tình đẹp, nói “không” với sự tiêu cực, mang thiên hướng chữa lành và an ủi đối phương. Qua đó, khán giả dễ dàng chia sẻ với người họ yêu, thay cho những lời trách móc.

Cũng có ca khúc mang hàm ý oán trách. Hoàn thiện xong, tôi thấy không phù hợp nên thay đổi thành cảm ơn đối phương vì đã ở bên cạnh mình. Về lâu dài, tôi chọn tiếp cận cuộc sống theo hướng nhẹ nhàng.

Tôi sẽ viết nhạc cho trái tim mình, gửi gắm câu chuyện của mình đến với khán giả mà không màng đến lợi nhuận. Vì khi viết bằng cả trái tim, thành quả thu về cũng tương xứng.

- Bao nhiêu bài hát “chữa lành” đối phương là bấy nhiêu lần anh tan vỡ?

Hầu hết những bài hát của tôi được viết trong tình trạng đó. Tuy không trải nghiệm tình yêu với nhiều người, nhưng tôi lại có rất nhiều câu chuyện xung quanh một người, chới với giữa tình yêu và tình bạn, không thể nắm bắt.

Để ghi lại cảm xúc đặc biệt, tôi viết các ca khúc mang giai điệu nghẹn ngào và nhờ mẹ nghe thử. Mỗi lần mặt mẹ “hơi nhăn”, mắt nhắm lại cảm nhận là tôi biết đã thành công. Còn nếu mặt mẹ tỉnh bơ thì có thể xem như tôi không may mắn.

Mẹ tôi là một người khó tính, song trái tim rất ấm áp. Vì thế tôi tin tưởng khả năng thẩm định âm nhạc của bà. Nếu mẹ nhận xét nhạc hay thì chắc chắn tác phẩm sẽ được đông đảo công chúng đón nhận. Tuy nhiên, phần nhiều mẹ "lắc đầu".

- Là Quán quân thần tượng Việt Nam, còn anh dường như thần tượng mẹ?

Đúng vậy, tôi và mẹ như hai người bạn. Chúng tôi luôn luôn chia sẻ, gần như biết hết chuyện của nhau, không giấu giếm điều gì. Thậm chí có hôm hai mẹ con tâm sự đến 4h sáng.

Mẹ là người sống tiết kiệm nhưng khi biết con bắt đầu sáng tác nhạc đã đầu tư hẳn bộ thu thanh. Mẹ nói thiếu tiền sẽ đi vay miễn là đầu tư chính đáng. Tôi cảm động và biết ơn bởi bà vừa đóng vai trò người mẹ, lại kiêm luôn vai người cha.

Thế nên, lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ có một gia đình riêng. Đặc biệt, tôi đã nghĩ đến chuyện con cái từ năm 17 tuổi, thậm chí nghĩ trước tên con để trải nghiệm vai trò làm bố.

Tôi không muốn những gì xảy đến với mình lặp lại ở đời con. Sau khi trải qua cuộc sống không đủ đầy về mặt tình cảm, tôi mong rằng sau này có thể xây dựng một mái ấm hoàn chỉnh, giúp các con có thể vững tâm khi nhìn về phía gia đình. Với tôi, đó là một cuộc đời mãn nguyện, không thể mong cầu gì hơn.

Hà An Huy: 'Thích em hơi nhiều'