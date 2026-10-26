Liveshow 4 Sao Mai 2026 với chủ đề “Những giai điệu bất hủ” ghi dấu với nhiều màn trình diễn đáng chú ý. Trong đó, tiết mục 'Cô gái vót chông' của Mai Thu Hương được NSND Quang Vinh và PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đánh giá cao.

Tối 25/10, Sao Mai 2026 mang chủ đề "Những giai điệu bất hủ" chứng kiến màn bứt phá của 10 giọng ca xuất sắc. Làm mới những tượng đài âm nhạc chưa bao giờ là điều dễ dàng, đòi hỏi thí sinh không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn phải đủ bản lĩnh để tạo nét riêng, thể hiện góc nhìn nghệ thuật của thế hệ mới trước những giá trị đi cùng năm tháng.

Dấu ấn các vùng miền qua âm hưởng quê hương

Hóa thân thành Cô gái vót chông, Mai Thu Hương (SBD 002) tái hiện hình ảnh người con gái Tây Nguyên kiên cường trong những năm tháng kháng chiến. NSND Quang Vinh nhận xét Thu Hương mang đến diện mạo mới cho ca khúc Cô gái vót chông và hoàn thành tốt phần trình diễn.

Thu Hương mang đến diện mạo mới cho ca khúc "Cô gái vót chông".

Trong khi đó, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đánh giá cao kỹ thuật thanh nhạc của Mai Thu Hương khi thể hiện ca khúc thuộc dòng nhạc thính phòng, dù thí sinh theo đuổi phong cách dân gian. Tân Nhàn cho rằng Thu Hương đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, đồng thời khen ngợi: “Các kỹ thuật của bạn, tôi đánh giá rất cao bởi hát không khác gì các nghệ sĩ theo đuổi phong cách thính phòng”.

Màn trình diễn “Cô gái vót chông” của Mai Thu Hương:

Cũng thể hiện một sáng tác về Tây Nguyên, H’Vi Ktla (SBD 003) tạo sự chú ý bằng màn trình diễn bùng nổ qua Ly cà phê Ban Mê. Dù đánh giá cao phong cách bốc lửa của thí sinh người Ê-đê, NSND Quang Vinh vẫn lưu ý cô nên tiết chế năng lượng hợp lý để bài hát có điểm nhấn rõ nét hơn.

Với ca khúc Hà Nội ngày trở về, Nguyễn Xuân Dũng (SBD 018) chưa có phần thể hiện trọn vẹn như kỳ vọng. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn nhận xét nam thí sinh ở đoạn đầu chưa thực sự làm chủ không gian âm nhạc. Đồng tình với quan điểm này, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá phần trình bày của nam thí sinh còn an toàn, thiếu những điểm nhấn sáng tạo dù vẫn truyền tải được cảm xúc vào bài hát.

Khánh An

Về phần thể hiện liên khúc Hồng hồng tuyết tuyết và Chiều phủ Tây Hồ của Khánh An (SBD 015), NSND Quang Vinh đánh giá cao màn thể hiện của nữ thí sinh dù tuổi đời còn trẻ nhưng lưu ý cô cần tiết chế để tiết mục có điểm nhấn rõ nét. Ở góc nhìn khác, NSND Mai Hoa nhận xét bài hát này có sức nặng lớn nên Khánh An vẫn chưa thực sự thấu hiểu và truyền tải trọn vẹn.

Trong khi đó, Nguyễn Mộc An (SBD 008) lựa chọn Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý để trình bày. NSND Mai Hoa đánh giá phần thể hiện của nữ thí sinh tròn trịa, chỉn chu. Tuy nhiên, NSND Mai Hoa và PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đều hy vọng Mộc An sẽ bứt phá khỏi "vùng an toàn" để định hình cá tính riêng của bản thân.

Mộc An

Tiếp nối hành trình âm nhạc đa sắc màu, Đỗ Hải Đăng đưa khán giả đến với không gian Nam Bộ qua tác phẩm Bài ca đất Phương Nam của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Dù đặt nhiều kỳ vọng, NSND Tấn Minh cho rằng nam thí sinh vẫn chưa thể hiện được cá tính riêng cũng như hơi thở hiện đại trong màn trình diễn. Trái ngược với góc nhìn này, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong lại đánh giá cao sự sáng tạo của Hải Đăng. Anh khen ngợi kỹ thuật vừa vặn cùng khả năng thể hiện trọn vẹn chất giọng đậm đà đặc trưng phương Nam, dù nam thí sinh là một giọng ca gốc Bắc.

Giọng ca đến từ Quảng Ninh, Bùi Nguyễn Bảo Anh (SBD 016), thể hiện ca khúc Ngày em đến của nhạc sĩ Từ Huy. Ca khúc là lời ca ngợi tình yêu cùng những rung động dịu dàng khi hạnh phúc bất ngờ ghé thăm.

NSND Quang Vinh nhận xét Bảo Anh thể hiện khá tốt ca khúc song cho rằng phần trình diễn còn nhẹ nhàng, chưa tạo được sự tương phản rõ nét giữa hai đoạn của bài hát. Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao cách tiếp cận mới mẻ, sáng tạo của nữ thí sinh và phong cách thể hiện phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ.

Thu Hà

Thí sinh Hoàng Thu Hà (SBD 001) mang đến liveshow 4 ca khúc Buông áo em ra, kết hợp âm hưởng làn điệu Tứ Hoa trong dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. NSND Mai Hoa đánh giá Thu Hà có kỹ thuật thanh nhạc tốt, đặc biệt ở phần đầu tiết mục. Tuy nhiên, chị cũng lưu ý thí sinh nên tiết chế ở phần sau, tránh phô diễn quá nhiều kỹ thuật. Trong khi đó, NSND Quang Vinh nhận xét phần trình diễn giàu cảm xúc, với cách thể hiện mềm mại, truyền cảm.

Lời chia tay đầy tiếc nuối sau đêm thi

Với chủ đề “Những giai điệu bất hủ”, thí sinh Phạm Hải Anh (SBD 017) lựa chọn ca khúc Ngôi sao cô đơn, bản tình ca khắc họa những khoảng lặng trong tình yêu, giàu chiều sâu cảm xúc. NSND Mai Hoa nhận xét phần trình diễn của Hải Anh chưa thực sự vững vàng, đôi chỗ còn tham thể hiện. Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng nữ thí sinh cần truyền tải nhiều cảm xúc hơn để phần trình diễn trở nên thuyết phục.

Đến từ mảnh đất Kinh Bắc, Đoàn Linh (SBD 005) lựa chọn trình diễn liên khúc quan họ Còn duyên và Hoa thơm bướm lượn mang đến âm hưởng dân ca Bắc Bộ mượt mà, đầy duyên dáng. PGS.TS Tân Nhàn nhận xét phần trình diễn của Đoàn Linh còn rời rạc, chênh vênh cao độ, tạo cảm giác như đang trả bài. Còn nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao bản phối độc đáo, mới lạ so với thị trường âm nhạc dân gian và nhận định Đoàn Linh đã làm rất tốt.

Chỉ còn 8 thí sinh đi tiếp ở liveshow sau.

Liveshow 4 khép lại với việc hai giọng ca Đoàn Linh và Phạm Hải Anh phải dừng cuộc thi. Chỉ còn 8 giọng ca đi tiếp vào liveshow 5.

Dù không thể đi tiếp, cả hai vẫn để lại những dấu ấn riêng qua các vòng thi. Nếu Đoàn Linh từng được ca sĩ Mỹ Linh khen ngợi có giọng hát thiên phú, thậm chí ví như “hậu duệ” của ca sĩ Lệ Quyên thì Phạm Hải Anh lại có màn trình diễn Cánh cửa mùa xuân tại liveshow 3 nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. Những khoảnh khắc này góp phần làm nên hành trình đáng nhớ của 2 thí sinh tại Sao Mai 2026.

Sự trở lại của những giọng ca trưởng thành từ Sao Mai

Ca sĩ Khánh Linh

Bên cạnh phần dự thi của các thí sinh, đêm diễn còn ghi dấu ấn với sự xuất hiện của hai ca sĩ khách mời trưởng thành từ chính sân khấu Sao Mai. Ca sĩ Khánh Linh (Giải 3 dòng Nhạc nhẹ & Ca sĩ được yêu thích nhất Sao Mai 2003) mang đến không gian âm nhạc đầy cảm xúc qua ca khúc Cuộc đời tôi. Trong khi đó, Thu Thủy (Quán quân dòng Nhạc nhẹ Sao Mai 2017) tiếp nối bầu không khí sôi động với bài hát Đừng yêu.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ca sĩ Thu Thủy cho biết đặc biệt ấn tượng với màn thể hiện của H’Vi Ktla do cùng theo đuổi một dòng nhạc, đồng thời bày tỏ sự yêu thích trước những giọng ca nữ cá tính và giàu nội lực.

Bài, clip: Bảo Quyên, Mai Anh

Ảnh: BTC



Thí sinh trẻ, đẹp được ca sĩ Võ Hạ Trâm và Đại tá An Hiếu hết lời khen ngợi Trong Liveshow 3 Sao Mai 2026 diễn ra tối 18/10, thí sinh Nguyễn Đỗ Khánh An được Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu khen ngợi nhờ giọng hát trong trẻo, trong khi Đỗ Hải Đăng chinh phục ca sĩ Võ Hạ Trâm bằng một bản phối mới mẻ và phong thái biểu diễn tự tin.