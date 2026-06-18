Theo thông báo, Daveigh Chase mất tại bệnh viện sau khi nhiễm trùng máu, biến chứng của bệnh viêm màng não. John Ryan Jr, quản lý lâu năm của nữ diễn viên xác nhận với BBC ngày 17/6. Trước đó cô được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng trước khi qua đời.

Daveigh Chase sinh năm 1990, bắt đầu diễn xuất từ năm 4 tuổi và có vai diễn đầu tiên trong phim Hollywood 3 năm sau đó với vai nhỏ trong sitcom Sabrina The Teenage Witch (Sabrina cô phù thuỷ nhỏ). Cô nổi tiếng với vai diễn trong phim kinh dị The Ring (2002) và giành giải MTV Movie Award 2003 cũng như tham gia lồng tiếng vai Lilo trong phim hoạt hình đình đám Lilo & Stitch.

Dù nổi tiếng từ khi còn nhỏ nhưng Daveigh Chase đã giải nghệ vào năm 2015 khi mới 25 tuổi. "Cô ấy vô cùng tuyệt vời. Cô ấy yêu mèo và thường xuyên tham gia giải cứu loài vật này", John Ryan Jr, quản lý của Daveigh Chase suốt 15 năm qua chia sẻ. Anh cho biết nữ diễn viên đã từ chối rất nhiều dự án phim lớn trong nhiều năm qua để tập trung vào các dự án độc lập bởi cảm thấy không hợp với Hollywood. "Cô ấy yêu diễn xuất nhưng không quan tâm tới danh tiếng", John Ryan Jr chia sẻ.