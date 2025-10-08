Làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) chấn động trước thông tin diễn viên Nhan Chính Quốc vừa qua đời ở tuổi 51 sau hơn 1 năm chiến đấu với ung thư phổi giai đoạn 4. Cương Thiết Ba - bạn thân kiêm người đại diện gia đình - xác nhận nam diễn viên được chẩn đoán bệnh từ tháng 10/2024 và mất tại nhà riêng.

Đồng nghiệp Hoàng Đăng Huy bàng hoàng khi hay tin, nhớ lại những trải nghiệm anh từng kể khi ngồi tù và xúc động nói anh mãi là 'hảo tiểu tử'. Diễn viên Đường Chấn Cương viết rằng vốn nghĩ còn gặp anh trong sinh nhật sắp tới để cùng ăn uống, giờ mong anh yên nghỉ.

Nhan Chính Quốc trải qua 2 cuộc hôn nhân, có 3 con. Ảnh: Weibo.

Sinh ngày 10/10/1974, Nhan Chính Quốc bước chân vào nghệ thuật từ năm 4 tuổi và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc qua nhiều tác phẩm của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền như: Cute girl, Chuyện của Tiểu Tất, The boys from Fengkuei.

Đỉnh cao danh vọng đến với anh từ năm 12-15 tuổi nhờ loạt phim hành động hài Hảo tiểu tử gồm 6 phần. Với vai Quốc, thiếu niên mồ côi luyện võ cùng sư phụ rồi bắt đầu hành trình ly kỳ, Nhan Chính Quốc được mệnh danh thần đồng diễn xuất với mức thù lao đủ mua cả căn nhà.

Song ánh hào quang sớm kéo theo bi kịch. Việc nổi tiếng quá sớm khiến việc học hành của anh bị gián đoạn, chưa viết chữ thành thạo đã phải bỏ học. Bị bắt nạt và cô lập, Nhan Chính Quốc kết giao với những thành phần xấu để tự vệ, dần sa vào con đường tội lỗi. Cuộc đời Nhan Chính Quốc chìm trong ma túy, súng đạn, đỉnh điểm là vụ án bắt cóc tống tiền năm 2001. Diễn viên từng đối diện án tử hình trước khi được giảm xuống 15 năm tù, thụ án 11 năm và được phóng thích tháng 3/2012.

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời Nhan Chính Quốc xảy ra năm thứ 3 trong tù khi cha anh qua đời. Nỗi đau phải mang còng tay còng chân đi chịu tang cha đã đánh thức Nhan Chính Quốc. Anh ăn chay cả năm và tìm thấy sự tĩnh tâm qua thư pháp.

Sau mãn hạn tù, Nhan Chính Quốc không chỉ trở lại với vai trò diễn viên mà còn là đạo diễn tài năng. Năm 2013, anh phát hành tự truyện Bỏ nắm đấm xuống, vẽ màu mới cuộc đời. Nhan Chính Quốc thường xuyên đến trường học và trại giam chia sẻ câu chuyện đời mình, khuyên giới trẻ trân trọng gia đình và tránh xa ma túy.

Minh Nghĩa - Theo ChinaTimes