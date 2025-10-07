Ngày 7/10, truyền thông Nhật Bản đưa tin nam diễn viên Shinsaku Shimazaki đã qua đời vào ngày 6/9 do xuất huyết não, chỉ 4 ngày trước sinh nhật của mình.

Thông tin được công ty quản lý M MUSIC xác nhận thông qua thông cáo chính thức công bố vào ngày 6/10, gần 1 tháng sau khi anh qua đời.

Nam diễn viên Shinsaku Shimazaki.

Trong thông cáo, M MUSIC viết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng nam diễn viên Shinsaku Shimazaki đã đột ngột qua đời vào ngày 6/9 do xuất huyết não, hưởng dương 32 tuổi. Sự ra đi bất ngờ này khiến toàn thể công ty vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã cống hiến hết mình cho sân khấu và mang đến niềm xúc động cùng nụ cười cho khán giả qua nhiều vai diễn đáng nhớ”.

Tang lễ của Shinsaku Shimazaki được tổ chức kín đáo, chỉ có gia đình và người thân tham dự.

Shinsaku Shimazaki sinh năm 1993, từng góp mặt trong nhiều dự án sân khấu và quảng cáo nổi bật như nhạc kịch Les Misérables (Những người khốn khổ, 2021) với vai Joly, vai chính trong phiên bản hiện đại của Botchan, vai Ben trong vở opera The Telephone, cùng nhiều quảng cáo truyền hình tại Nhật Bản.

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng. Để tưởng nhớ anh, một buổi hòa nhạc tưởng niệm sẽ được tổ chức vào ngày 31/10, nơi bạn bè và người yêu mến Shinsaku Shimazaki có thể đến tiễn biệt anh.

Shinsaku Shimazaki khoe giọng hát ấn tượng:

Nguồn: M MUSIC, Oricon