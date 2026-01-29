Ca sĩ Khánh Phương. Ảnh: FBNV

Ngày 27/1 vừa qua, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) ban hành Quyết định về xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ca sĩ Khánh Phương (tên thật là Phạm Khánh Phương; ngụ tại đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM).

Cụ thể, ngày 16/6/2023, Khánh Phương - thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 1.01 (mã cổ phiếu: SJC) - đã bán 901.520 cổ phiếu SJC (trị giá hơn 9 tỷ đồng tại thời điểm đó) nhưng không báo cáo về công việc dự kiến ​​giao dịch.

Do đó, nam ca sĩ bị phạt 100 triệu đồng.

Cùng ngày, Thanh tra CKNN cũng ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang liên quan tới ca sĩ Khánh Phương.

Công ty này bị phạt tiền 250 triệu đồng do có hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy luật pháp luật.

Cụ thể, ngày 31/3/2023, Đầu tư Nam Nhật Khang (cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01) thực hiện giao dịch mua 881.600 cổ phiếu SJC, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của ca sĩ Khánh Phương và 1 người liên quan từ 1.822.396 cổ phiếu (tỷ lệ 26,28%) lên 2.703.996 cổ phiếu (tỷ lệ 39%) nhưng không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban CKNN.

Công ty này cũng đồng thời bị áp dụng giải pháp giải quyết hậu quả gồm: Buộc bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm không đăng ký mua công khai; Quyền bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Đầu tư Nam Nhật Khang còn bị phạt tiền 50 triệu đồng do có hành vi không báo cáo về công việc giám sát giao dịch. Ngày 28/7/2023, công ty này đã bán 60 nghìn cổ phiếu SJC (trị giá 600 triệu đồng tại thời điểm đó) nhưng không báo cáo về công việc giám sát giao dịch với Ủy ban CKNN.

Mi Lê