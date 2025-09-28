Ca sĩ Khánh Phương phản hồi ngắn gọn: "Tôi xin lỗi, chịu trách nhiệm về những thứ gây ra ở mọi phương diện pháp lý, dư luận. Tôi không để quý vị thất vọng lần nữa. Sau sóng gió, chúng tôi đã nhìn nhận được sai lầm, sẵn sàng chịu trách nhiệm, rút thêm nhiều kinh nghiệm và sẽ cố gắng tốt hơn".

Đáng chú ý, anh đăng lời xin lỗi kèm video sải bước giữa hàng loạt camera điện thoại như ngôi sao với nhạc nền là bài Anh em trước sau như một.

Lên tiếng lần thứ 3, Khánh Phương vẫn gây tranh cãi và nhận nhiều bình luận tiêu cực từ công chúng.

"Thật sự xem thường khán giả", "Anh cứ vòng vo giải thích, trốn tránh, đổ lỗi, cãi nhau, đôi co nhiều. Mọi người vào xem ông ấy đối đáp Duy Mạnh kìa", "Ông này là biết sai nhưng cố tình làm vì lợi nhuận chứ không phải vô tình sai. Không bị dư luận lên án gay gắt thì đợi đấy mà nhận sai"... là những bình luận hút hàng trăm lượt thích.

Ca sĩ Khánh Phương. Ảnh: Tư liệu

Hôm 25/9, ca sĩ Khánh Phương đến làm việc tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - PA05, Công an TPHCM vì nghi vấn quảng cáo web cờ bạc trong MV mới phát hành của nhóm Ngũ Hổ Tướng.

Trước đó, Khánh Phương xin lỗi nhưng giải thích việc nhận quảng cáo vì tin vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tưởng nhầm nhà cái kia là "công ty truyền thông và giải trí".

Ngay cả khi tỏ ra hối lỗi, từ bài đăng xin lỗi đến bình luận, ca sĩ này vẫn liên tục nhắc đến tên web cá độ này.

Khán giả chỉ trích Khánh Phương ngụy biện khi từng nhiều lần biểu diễn tại sự kiện của các nhà cái cá cược phi pháp như M., H., F....

Năm ngoái, ca sĩ này còn quay clip, livestream cùng Bảo L - một nhân vật tai tiếng chuyên lôi kéo người dùng mạng tham gia chơi bài trực tuyến để đổi đời.

Khi bị phát hiện, anh giở bài "bị gài" và tuyên bố kiện Bảo L để tự bảo vệ mình rồi im lặng để vụ việc "chìm xuồng".

vietnamnet.vn