Giải Ba Tiếng hát Hà Nội 2023 - ca sĩ Khánh Thy là một trong những gương mặt trẻ gây chú ý với giọng hát nội lực và phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng. Dù đến với nghệ thuật khá muộn và không có ai trong gia đình theo con đường này, nhưng bằng đam mê và nỗ lực bền bỉ, cô đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình.

Ca sĩ Khánh Thy và NSND Hà Thuỷ.

- Con đường đến với âm nhạc của chị bắt đầu như thế nào khi gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật?

Thật ra, việc tôi chọn theo nghệ thuật là một quyết định đầy đấu tranh cả với bản thân lẫn gia đình. Bố mẹ tôi đều làm công chức, không ai hoạt động trong lĩnh vực này nên ban đầu không ủng hộ tôi theo nghề hát. Tôi từng học chuyên Toán, thi khối A nhưng sau nhiều suy nghĩ và trao đổi với những người trong nghề, tôi nhận ra tính cách và năng lượng của mình hợp với nghệ thuật hơn.

May mắn là bố tôi năng động, từng tham gia nhiều hoạt động phong trào đã hiểu và dần ủng hộ con gái theo đuổi đam mê. Từ đó, tôi chính thức bước vào con đường âm nhạc, tuy muộn nhưng đầy quyết tâm.

- Chị là học trò của NSND Hà Thủy - người nổi tiếng nghiêm khắc. Trải nghiệm học tập với cô như thế nào?

Nhiều người bảo cô Hà Thủy khó tính nhưng với tôi, cô tận tâm và tinh tế. Cô chưa bao giờ cáu gắt mà luôn chỉ ra điểm yếu để tôi rèn luyện. Nhờ sự hướng dẫn của cô Hà Thủy cùng các cô giáo như Ngọc Dung, Đặng Loan… giọng hát của tôi mới được mài giũa, mềm mại hơn.

Tôi luôn tin rằng ai cũng có năng khiếu nhưng nếu không được rèn luyện, tài năng chỉ là viên ngọc thô. Tôi may mắn có những người thầy giúp mình tìm ra bản sắc riêng và trở thành một giọng hát có dấu ấn.

- Theo chị, "viên ngọc Khánh Thy" hôm nay đã lấp lánh đến đâu?

Nếu nói về kỹ thuật và cảm xúc, tôi nghĩ mình đã đạt đến độ chín nhất định, có thể tự tin hát như thu đĩa. Nhưng con đường âm nhạc còn dài, mỗi ngày tôi vẫn học và trau dồi để tiến gần hơn đến sự hoàn thiện.

- Có giai đoạn chị từng gây chú ý vì phát ngôn thẳng thắn, bị cho là sốc nổi, nhất là khi bị cộng đồng mạng "soi" chép lời bài hát vào tay để hát. Giờ nhìn lại, chị thấy sao?

Tôi không ngại khi bị nhắc lại chuyện đó. Khi ấy tôi còn trẻ, bốc đồng và chưa đủ chín chắn. Sau những vấp ngã, tôi học được nhiều điều để trưởng thành hơn. Giờ tôi cẩn trọng trong phát ngôn, biết lắng nghe và muốn khẳng định mình bằng năng lực thật sự, không phải bằng ồn ào.

Để có được Khánh Thy của hôm nay, tôi đã phải dồn toàn bộ năng lượng cho nghệ thuật. Tôi hiểu khán giả là những người khó tính nhất, họ chỉ công nhận khi nghệ sĩ có thực lực và sản phẩm tử tế.

- Năm ngoái chị ra mắt album "Ừ thôi em lấy chồng", năm nay lại có "Khánh Thy Vol.2" với 11 bản tình ca và 11 MV. Hai năm liên tiếp ra sản phẩm, có người nói chị “vội”?

Không đâu (cười). Với tôi, âm nhạc là dòng chảy liên tục. Nếu để quá lâu giữa hai dự án, khán giả sẽ quên rất nhanh, nhất là với nghệ sĩ trẻ. Mỗi khi hoàn thành sản phẩm, tôi lại tự hỏi: "Mình sẽ làm gì tiếp theo?". Chính cảm giác đó khiến tôi luôn muốn bước tiếp.

Ra album không hề dễ: tốn kém, áp lực và đòi hỏi nhiều tâm huyết. Nhưng niềm vui khi thấy khán giả đón nhận, khi nghe lại và cảm nhận sự trưởng thành của chính mình là điều vô giá. Tôi không cuống quýt mà luôn sẵn sàng.

Nhiều người hỏi sao Khánh Thy Vol.2 không có tên riêng. Tôi muốn khán giả nhớ đến Khánh Thy, không cần cầu kỳ. Đó là sản phẩm đánh dấu hành trình trưởng thành của tôi, chỉ cần khi nhắc đến Khánh Thy Vol.2, mọi người nhớ ngay đến Khánh Thy, thế là đủ.

- Trong album mới, chị chọn nhạc tình nhẹ nhàng, trữ tình thay vì sôi động như xu hướng hiện nay. Vì sao vậy?

Cô giáo từng nói tôi sinh ra để hát ballad và tôi cũng cảm nhận điều đó. Tôi thích những ca khúc có chiều sâu, có câu chuyện để kể. Khi thị trường âm nhạc ngoài kia quá sôi động, tôi lại muốn làm một sản phẩm dịu dàng, lắng đọng, đúng với cảm xúc thật của mình.

Tôi chọn những ca khúc nhẹ nhàng, êm ái, có sáng tác của nhạc sĩ trẻ như Phan Mạnh Quỳnh, cũng có những bài xưa gắn với Khánh Ly, Tuấn Ngọc… Tôi muốn người nghe cảm nhận được sự kết nối giữa các thế hệ, giữa giai điệu xưa và cảm xúc của người trẻ hôm nay.

Âm nhạc là hành trình dài, mỗi giai đoạn nghệ sĩ có một cách thể hiện khác nhau. Tôi không muốn chạy theo thị hiếu. Hiện tại, tôi muốn khán giả thấy một Khánh Thy sâu sắc và trưởng thành. Biết đâu lần sau, tôi sẽ làm điều gì đó bất ngờ hơn, nhưng album lần này là cách tôi nói với khán giả về chính mình của hôm nay.

- Đầu tư liên tục như vậy, hẳn chị có hậu thuẫn tài chính lớn?

Không có đại gia nào cả (cười). Gia đình tôi chỉ làm kinh doanh nhỏ. Tôi tiết kiệm từng chút từ việc đi diễn, bố mẹ cũng giúp một phần. Từ nhỏ, tôi đã học cách tự lập, muốn làm gì phải cố gắng và dành dụm bằng chính sức mình.

- NSND Quang Vinh nhận xét giọng hát của chị “không dầu mỡ”. Chị muốn giữ sự mộc mạc đó chứ?

Tôi rất trân trọng nhận xét ấy. "Không dầu mỡ" nghĩa là giọng hát mộc mạc, tự nhiên, không bị tô vẽ hay công nghiệp hóa. Tôi muốn giữ được sự chân thành ấy – hát bằng cảm xúc thật.

Âm nhạc phải xuất phát từ trái tim. Dù trong phòng thu có hỗ trợ kỹ thuật, tôi vẫn muốn khán giả nghe CD hay trực tiếp đều cảm nhận đó là Khánh Thy thật, cùng hơi thở và cảm xúc thật.

Tôi không muốn trở thành "ngôi sao" mà muốn là một giọng hát được khán giả tin yêu - người biết kể chuyện bằng âm nhạc, dám thử nghiệm nhưng không đánh mất bản sắc.

Hành trình này với tôi mới chỉ bắt đầu. Còn nhiều điều để học, để trải nghiệm, nhưng tôi tin nếu giữ được sự mộc mạc và tình yêu thật trong âm nhạc, mình sẽ đi được xa.

- Sắp tới, chị có dự định gì mới?

Tôi sinh ra ở Đà Lạt và luôn mang trong mình tình yêu đặc biệt với nơi này. Tôi đang ấp ủ thực hiện một album về Đà Lạt - nơi có những bản tình ca dịu dàng, trong trẻo, rất hợp với phong cách của tôi.

Ảnh: NVCC