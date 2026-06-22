Ca sĩ Kỳ Phương sinh năm 1971, là trưởng nhóm nhạc Techno đình đám 1 thời cùng 2 thành viên Thúy Uyên và Hồ Lệ Thu. Sau khi Hồ Lệ Thu rời đi năm 2000, nhóm tiếp tục duy trì hoạt động đến năm 2008.

Kỳ Phương sau đó hoạt động solo, ghi dấu ấn trên thị trường nhờ âm nhạc sôi động, vũ đạo trẻ trung. Anh được yêu thích qua các gameshow trên sóng truyền hình như Gương mặt thân quen, Tôi là người chiến thắng...

Ngoài vai trò trình diễn, Kỳ Phương còn là tác giả của nhiều bản hit gắn với các giọng ca Thu Minh, Thanh Thảo, Phương Thanh như: Nhớ anh, Khi anh ra đi, Cho người tình xa, Sẽ chẳng phôi phai…

Làm nghề lặng lẽ, không sợ bị chê “hết thời”

Ca sĩ Kỳ Phương - trưởng nhóm nhạc Techno nổi tiếng 1 thời.

Vài năm qua, ca sĩ Kỳ Phương lặng lẽ làm nghề, tích cực biểu diễn tại các sân khấu, phòng trà, chương trình thiện nguyện - vì cộng đồng.

“Tôi giờ làm nghề với tâm thế thoải mái, muốn lan tỏa sự tích cực đến mọi người. Niềm vui của tôi tuổi này không còn là tràng pháo tay hay danh tiếng mà là sự bình an, được làm nghề và truyền đạt kinh nghiệm cho lứa trẻ”, anh nói với VietNamNet.

Từng là gương mặt nổi bật thập niên 1990, Kỳ Phương có giai đoạn vắng bóng, gián đoạn nghệ thuật không rõ nguyên nhân. Ca sĩ nói bất cứ công việc nào cũng hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường. Có lúc anh được săn đón rồi đến thời điểm vắng khách làm nghề trầm lặng hơn.

Khi qua thời đỉnh cao, Kỳ Phương buồn tiếc, chạnh lòng nhưng nhanh chóng vực dậy. Nhiều năm qua, anh vẫn âm thầm sống với nghề bằng nhiều cách khác nhau. Ca sĩ không sợ bị chê "hết thời” bởi quan niệm quy luật "tre già măng mọc" hiển nhiên của cuộc đời.

Giai đoạn im ắng, Kỳ Phương dành nhiều thời gian học thêm về âm nhạc, sản xuất, hòa âm phối khí… Anh mời thầy về nhà dạy, học hỏi từ các bạn trẻ, tìm hiểu cả EDM và xu hướng mới để mở rộng biên độ nghề. Nhờ quan sát và chăm học hỏi, giọng ca sinh năm 1971 có thêm công việc mới là đạo diễn có thêm cơ hội để hoạt động bền vững.

Ca sĩ Kỳ Phương miệt mài làm nghề, giữ tình bạn thân thiết với Thu Minh, Phương Thanh...

Vài năm qua, Kỳ Phương mở trung tâm đào tạo nghệ thuật để hỗ trợ, nâng bước các bạn trẻ đam mê nghệ thuật. Ca sĩ còn làm công việc quản lý bộ phận truyền thông tại một trường ở TPHCM với trách nhiệm đào tạo, giảng dạy.

Với Kỳ Phương, sức khỏe là điều quý giá nhất hiện tại. Bước vào tuổi trung niên, ca sĩ sinh hoạt điều độ, dành các ngày cố định trong tuần để rèn luyện thân thể như chạy bộ, tập gym, bơi lội... Nhờ có nền tảng vũ đạo, anh ý thức chế độ dinh dưỡng, tập luyện để cơ thể cân đối, không bị thừa cân.

Không phải đại gia, vui với cuộc sống độc thân U60

Ca sĩ Kỳ Phương tự nhận không phải đại gia, kinh tế chỉ đủ sống. Điều khiến anh vui là cuộc sống an yên, nhẹ nhàng mỗi ngày. Từ trẻ, anh có nỗi ám ảnh lớn với cái nghèo khi chứng kiến cha mẹ lam lũ kiếm tiền chăm lo các con.

Ca sĩ nỗ lực làm việc, luôn trân trọng mọi cơ hội đến và kiếm sống bằng công sức của mình. Nhờ lo xa, anh tích góp khoản ổn định để lo cho người thân, vừa chuẩn bị cho tương lai bản thân khi về già.

Ca sĩ ám ảnh cái nghèo nên luôn tích góp để cuộc sống về già được thảnh thơi.

Khi kinh tế khá đủ đầy, anh thoải mái làm điều bản thân thích. Tâm thế sống của ca sĩ thay đổi theo hướng tích cực, thư thái, không bon chen và bị ồn ào bên ngoài tác động.

Trong khi nhiều bạn bè trang lứa chịu áp lực kết hôn sinh con, Kỳ Phương suy nghĩ ngược lại. Ở tuổi gần 50, anh chọn cuộc sống độc thân vui vẻ.

Ca sĩ quan niệm bất cứ ai cũng có mong mỏi riêng về tình yêu lứa đôi. Đi qua những cuộc tình, anh tin tất cả đều không nằm ngoài duyên số, mỗi người hoàn cảnh khác nhau nên phải học cách chấp nhận. Cha mẹ, gia đình chưa bao giờ giục Kỳ Phương chuyện cưới vợ bởi tôn trọng ý kiến lẫn đặc thù công việc của anh.

Chọn không kết hôn, Kỳ Phương chẳng thấy cô đơn hay buồn tủi, trái lại dành thời gian cho tu tập, chiêm nghiệm Phật pháp. Nhờ sớm giác ngộ, anh nghiệm ra những được mất, thành bại ở đời đều vô thường, vì thế không có cảm giác hụt hẫng hay đau khổ.

Ca sĩ chọn cuộc sống độc thân, hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm ở tuổi U50.

Anh định nghĩa hạnh phúc hiện tại như thế nào?, Theo Kỳ Phương, hạnh phúc không còn là sự nổi tiếng hay phù phiếm từ hào quang showbiz. Anh dành nhiều thời gian cho đời sống tinh thần, cho việc tu tập, chăm sóc khu vườn nhỏ. Đây là cách tuyệt vời để anh chữa lành tâm hồn và giảm căng thẳng.

Mỗi ngày, Kỳ Phương tìm niềm vui bên công việc, gia đình và các dự án cộng đồng. Nhờ bận rộn, anh không có thời gian để buồn lo hay suy nghĩ tiêu cực. Kết thúc một ngày dài, anh tự thưởng cho bản thân giây phút thảnh thơi như đi xem phim, chăm vườn, hội họp gia đình hay du lịch...

“Hiện tôi đang có một cuộc sống đủ và hạnh phúc. Tôi vẫn sống được bằng nghề dù mọi thứ không còn ồn ào như thời đỉnh cao nhưng giới nghề vẫn được ghi nhận, như vậy là đủ”, anh trải lòng.

Ca sĩ Kỳ Phương cùng nhóm Techno hát "Tình thôi xót xa"

Ảnh, clip: NVCC