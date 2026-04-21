Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú phường Thanh Khê, làm nghề hát lô tô) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, rạng sáng 19/4, tại ngã ba Tô Hiến Thành – Nguyễn Công Trứ (phường An Hải), Khoa điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại Samsung A25 trị giá hơn 6 triệu đồng của anh Shulha Dmytro (quốc tịch Ukraine) rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Đối tượng Phạm Minh Khoa. Ảnh: C.A

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng CSHS phối hợp với công an địa phương triển khai truy xét và xác định Khoa là nghi phạm. Đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù vào tháng 4/2025.

Sáng 21/4, Khoa bị bắt khi đang lẩn trốn tại một đoàn hát lô tô trên đường Hoàng Sa.

Tại cơ quan công an, Khoa thừa nhận hành vi, khai rằng tối 18/4, sau khi biểu diễn, đã mượn xe máy của đồng nghiệp đi tìm “con mồi”, rồi gây án. Chiếc điện thoại sau đó được bán với giá 1,6 triệu đồng để tiêu xài.