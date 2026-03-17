Trước đó, khoảng 20h ngày 15/3, bà Tr.T.K. (SN 1960, trú khối Hà Dừa, phường Điện Bàn Đông) đang cắt rau ngoài đồng thì bị một nam thanh niên bất ngờ tiếp cận từ phía sau, dùng tay siết cổ, bịt miệng, khống chế để cướp tài sản.

Đối tượng đã giật một bông tai bằng vàng (trị giá khoảng 8 triệu đồng) của bà K. rồi tẩu thoát bằng xe máy. Trong lúc chống trả, bà K. đã dùng dao cắt rau đâm vào tay đối tượng gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Đăng Trọng bị bắt sau 6 giờ gây án. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn Đông lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm.

Sau khoảng 6 giờ gây án, nghi phạm Nguyễn Đăng Trọng bị bắt giữ. Công an đã thu giữ tang vật gồm một bông tai bằng vàng và xe máy nhãn hiệu Sirius.

Nguyễn Đăng Trọng là đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy trên địa bàn. Ảnh: Thành Anh

Tại cơ quan công an, Trọng thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.