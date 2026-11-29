Ca sĩ mặt nạ 2026, ca sĩ Lân Nhã, Nguyễn Thu Hằng lần lượt lộ diện là mascot Dê Du Ký và Heo Má Hồng. Trước đó, 2 hit từ "Vũ trụ say hi" được dàn mascot trình diễn, phối mới.

Tập 9 của Ca sĩ mặt nạ 2026 mở màn với mashup 2 hit của Em xinh say hi, Tinh hà say hi - MRT x Không đau nữa rồi với sự kết hợp của 4 mascot Cô Sao, Dê Du Ký, Heo Má Hồng, Lion Vui Tươi.

Trấn Thành cho rằng, một số tiết mục tại Ca sĩ mặt nạ trở thành phiên bản đặc biệt nhất trong sự nghiệp của người nghệ sĩ vì cảm xúc, sự thăng hoa trong khoảnh khắc diễn trực tiếp là điều khó tái hiện.

Vũ Cát Tường bất ngờ trước dụng ý sắp xếp của Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh khi để Dê Du Ký mở đầu Không đau nữa rồi - ca khúc vốn dành cho nữ. Heo Má Hồng, Cô Sao lại thể hiện màu sắc khác biệt cho MRT - hit của những giọng ca nam.

Sau màn khởi động, các mascot bước vào cặp đấu Cô Sao - Heo Má Hồng và Lion Vui Tươi - Dê Du Ký.

4 mascot tại tập 9.

Bộ đôi cố vấn khách mời là Pháo và Vũ Cát Tường.

Heo Má Hồng lựa chọn sáng tác mới của Hồ Hoài Anh, Hồ Quang Minh - Xúy vân. Tiết mục mang màu sắc ma mị, khai thác chất liệu dân gian - thế mạnh của mascot. Vũ Cát Tường nhận xét mascot tạo cảm giác của một nghệ sĩ tiền bối, với kỹ thuật lão luyện và mang âm hưởng dân gian miền Bắc. Vũ Cát Tường cảm nhận được sự từng trải, độ chín trong cách xử lý ca khúc.

Cô Sao mang đến Trăng non - bản Rock Ballad với nhiều nốt cao, đòi hỏi khả năng kiểm soát giọng hát, thể lực tốt.

Bích Phương gọi Cô Sao là “Diva của Ca sĩ mặt nạ”, đặc biệt ấn tượng với những nốt cao được thể hiện chuẩn xác ngay từ đầu. Trấn Thành nhận xét, mascot luôn giữ được độ dày giọng hát, không bị lép vế trước bản phối Rock mạnh mẽ, cho thấy kỹ thuật thanh nhạc vượt trội. Anh liên tưởng đến màn trình diễn Lạc trôi của Thùy Chi (mascot Tí Nâu). Vũ Cát Tường nhận định Cô Sao vẫn có sự tiết chế, chưa thể hiện hết nội lực.

Mascot thừa nhận ca khúc khiến cô khá vất vả và cảm thấy nhẹ nhõm sau khi hoàn thành phần thi.

Cô Sao - Heo Má Hồng.

Lion Vui Tươi chọn ca khúc mới Anh sai đường - Em nhầm hướng, mang đến câu chuyện tình yêu giằng xé.

Trấn Thành nhận xét, đây là tiết mục cho thấy rõ bản năng của người nghệ sĩ khi mascot ưu tiên thể hiện cảm xúc, tận dụng lợi thế quãng giọng rộng để truyền tải câu chuyện đến người nghe. Bích Phương cũng đồng tình, cho rằng cách thể hiện chân thật, không quá tính toán về kỹ thuật giúp người nghe đồng điệu với bài hát. Vũ Cát Tường cảm nhận nỗi niềm sau giọng hát bản năng của Lion Vui Tươi, như 1 người trẻ từng có nhiều mất mát.

Dê Du Ký mang đến Tái bút - Anh yêu em. Trấn Thành ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của mascot so với những vòng đầu. Dù sở hữu quãng giọng nam trung, anh vẫn cho thấy sự chắc chắn khi xử lý những nốt cao bằng giọng thật. Trái với Lion Vui Tươi, Trấn Thành cho rằng Dê Du Ký đôi lúc phát âm quá nắn nót, gây mất tự nhiên.

Vũ Cát Tường cho biết Dê Du Ký mang đến hình ảnh người đàn ông lịch lãm, bao dung và trưởng thành. Nếu mascot có thêm một chút cuồng nhiệt của Lion Vui Tươi và Lion Vui Tươi có thêm sự trưởng thành của Dê Du Ký, cả hai sẽ hoàn thiện.

Dê Du Ký tiết lộ đang đọc thêm sách để cải thiện khả năng giao tiếp, “tung hứng” nhưng vẫn chưa tự tin về độ hài hước của mình.

Lion Vui Tươi - Dê Du Ký.

Sau cùng, Dê Ký và Heo Má Hồng bị loại. Heo Má Hồng lộ diện là Nguyễn Thu Hằng - Quán quân Sao mai điểm hẹn 2015. Pháo là cố vấn duy nhất dự đoán chính xác danh tính của nữ ca sĩ.

Vì liên tưởng đến một nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, các cố vấn bất ngờ khi Nguyễn Thu Hằng mới chỉ 31 tuổi, đăng quang Sao mai điểm hẹn ở tuổi 20.

Sau gần 3 năm không tham gia các hoạt động giải trí, Nguyễn Thu Hằng đến với Ca sĩ mặt nạ để thử thách bản thân, mong khán giả biết đến mình nhiều hơn, đặc biệt là tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống.

Nguyễn Thu Hằng.

Dê Du Ký lộ diện là Lân Nhã. Phần lớn các cố vấn, lẫn khán giả trên mạng xã hội đều dễ dàng đoán được danh tính mascot, ngoại trừ Trấn Thành.

Lân Nhã thừa nhận sau 10 năm mới có dịp cảm nhận lại không khí của một cuộc thi âm nhạc, được gặp gỡ các đồng nghiệp, lắng nghe nhận xét chân thành từ các cố vấn. Đây là dịp để anh thử sức với những màu sắc âm nhạc mới, cũng như nhìn lại hành trình làm nghề, hoàn thiện bản thân.

Lân Nhã.

Ảnh, video: BTC