Đại tiệc trăng máu 8 ra rạp từ ngày 23/4, thuộc thể loại hài đen, chính kịch, kinh dị do Charlie Nguyễn sản xuất, Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, viết kịch bản và đồng sản xuất. Phim có sự tham gia của Miu Lê, Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát, Lâm Thanh Mỹ, Vũ Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Quang Minh, Hứa Vĩ Văn, Đức Khuê, Hồng Ánh…

Ca sĩ Miu Lê đóng "Đại tiệc trăng máu 8" - tác phẩm cuối cùng trước khi cô vướng lao lý.

Hôm 16/5, ca sĩ Miu Lê - nữ chính của phim bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Việc Miu Lê vướng vòng lao lý không lâu sau khi phim ra mắt khiến nhiều người lo lắng cho số phận dự án trong tương lai.

Theo số liệu từ đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Việt Nam, phim rời rạp với doanh thu 33 tỷ đồng.

Miu Lê vướng lao lý: Chuyện đoàn phim không thể kiểm soát được

Trao đổi với VietNamNet bên lề khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026, đạo diễn - nhà sản xuất Charlie Nguyễn cho biết Đại tiệc trăng máu 8 sau khi kết thúc chiếu tại Việt Nam đã có kế hoạch phát hành quốc tế. Trong vài ngày tới, phim sẽ được công chiếu tại Hàn Quốc, đồng thời tham gia các liên hoan phim trên thế giới.

Ở góc độ nhà sản xuất, Charlie Nguyễn cho rằng vụ việc của Miu Lê là “không kiểm soát được”. Với anh, đó được xem là tai nạn và tất cả ê-kíp phải chấp nhận, thích nghi, không thể làm khác hơn.

“Chúng tôi cũng không có hướng gì để khắc phục. Tôi quan niệm rõ ràng phim là phim, còn vấn đề cá nhân là của mỗi người, không thể can thiệp được. Ê-kíp chỉ biết tập trung cho những gì bộ phim cần nhất lúc này”, anh chia sẻ.

Charlie Nguyễn - nhà sản xuất của "Đại tiệc trăng máu 8" có Miu Lê đóng chính.

Thời gian qua, không ít tác phẩm rơi vào tình cảnh thua lỗ vì trong ê-kíp có diễn viên vướng lao lý, hay ồn ào đời tư. Charlie Nguyễn nói dẫu đã biết trước nhưng điều này nhưng chuyện tránh rủi ro hay giải pháp là điều không đơn giản.

Anh tâm đắc câu nói của kỹ sư người Mỹ Edward A. Murphy Jr: "Anything can go wrong, will go wrong" (Bất cứ điều gì có thể xảy ra sai sót, nó sẽ xảy ra - PV). Điều này cũng được Hollywood ứng dụng trong nhiều năm qua bởi bất cứ bộ phận nào trong ngành phim cũng có rủi ro, từ con người, giấy tờ, cho tới kế hoạch sản xuất, phát hành…

Dùng AI thay mặt diễn viên: Giải pháp tình thế

Trước tình trạng các diễn viên vướng lao lý, scandal, một số đoàn làm phim Việt cũng áp dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) để thay thế gương mặt, biểu cảm hoặc giọng nói góp phần cứu vãn phần nào công sức tập thể.

Đoàn phim có Thùy Tiên, Trương Ngọc Ánh đóng dùng công nghệ AI thay thế sau khi 2 diễn viên vướng lao lý.

Đơn cử có đoàn phim Chốt đơn hay gần nhất là phim Chiếc kén đã áp dụng phương pháp này đối với trường hợp của hoa hậu Thùy Tiên và diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Charlie Nguyễn đánh giá việc dùng công nghệ AI, CGI hay công nghệ lồng tiếng (ADR) là giải pháp tình thế. Điều này cũng để tiết kiệm tiền, tránh kinh phí “đội” lên nhiều do phải quay lại từ đầu.

“Đặt trường hợp đoàn phim không có tiền, trong khi AI có thể dùng miễn phí tại sao chúng ta lại không làm? Suy cho cùng công nghệ là để hỗ trợ con người trong việc kể chuyện và tôi nghĩ điều này phù hợp trong việc xử lý các tình huống như trên”, Charlie Nguyễn nói thêm.

Trailer "Đại tiệc trăng máu 8" do Miu Lê đóng chính

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