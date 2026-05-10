Nhà sản xuất - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn là khách mời trong buổi Masterclass (lớp học chuyên sâu) dành cho các nhà làm phim trẻ tại TPHCM.

Trong chương trình, các khách mời chọn dự án Đại tiệc trăng máu 8 để cùng phân tích, trao đổi liên quan đến xây dựng đề cương, phát triển đường dây kịch bản, cũng như những lưu ý thực tế trong quá trình sản xuất phim.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn có chung quan điểm: Khán giả sẽ quyết định xem phim bằng trái tim, không phải bộ não. Do đó, để trở thành một nhà làm phim, mỗi người cần phải hiểu rõ lý do vì sao mình muốn thực hiện tác phẩm này.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng khuyến khích các bạn tự tin vào chính năng lực và câu chuyện cá nhân mà mình muốn kể.

“Một dự án phải làm bằng cả trái tim với mong muốn được trao giá trị cho khán giả thì đó mới là phim xứng đáng để công chúng dành thời gian đi xem”, nhà sản xuất chia sẻ.

Đại tiệc trăng máu 8 hiện đạt mức doanh thu hơn 32 tỷ đồng (trưa 10/5, theo Box Office Vietnam) sau hơn nửa tháng công chiếu. Con số này thấp hơn nhiều so với dự kiến, khiến phim đối diện nguy cơ thua lỗ nặng.

Theo các chuyên gia, sự kém nhiệt của dự án chủ yếu do đây là dòng phim châm biếm, chưa phù hợp với thị hiếu thị trường Việt Nam. Đoạn đầu phim với cảnh one shot (quay liền không cắt cảnh) kéo dài 35 phút để tạo đà cho kịch bản phát triển nửa sau phim - dễ tạo cảm giác nhàm chán. Bên cạnh đó, dịp lễ 30/4 chứng kiến sự đổ bộ cùng lúc 5 dự án Việt, vô tình khiến lượng khán giả phân tán.

Phim đánh dấu sự trở lại của nhà sản xuất/đạo diễn Charlie Nguyễn với điện ảnh Việt sau 6 năm "im hơi lặng tiếng".

Chia sẻ với VietNamNet, Charlie Nguyễn nói khi làm phim, ê-kíp không bao giờ đoán trước được kết quả của 1 dự án. Nhiều năm làm nghề, anh luôn bất ngờ với sự thành công hay thất bại của bất kỳ phim nào mình thực hiện.

“Chúng ta không thể nào biết được khán giả sẽ đón nhận dự án thế nào. Thế nên mọi người chỉ có thể dành tất cả tình cảm, đam mê, nhiệt huyết với nó khi thực hiện. Dù thành công hay thất bại, cả ê-kíp đều thấy rằng đó là 1 cuộc chơi ý nghĩa, xứng đáng tự hào”, anh bày tỏ.

Dẫu thua phòng vé, Charlie Nguyễn an ủi phần nào khi chứng kiến nhiều khán giả ra rạp xem lại lần 2,3. Với anh, nếu phim dở hoặc kém chất lượng sẽ không đáp ứng được điều này. Anh xem đó là phần thưởng to lớn của mình và các cộng sự.

