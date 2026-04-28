Ca sĩ Ngô Kiến Huy tại Hội nghị lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031 của CLB tình nguyện Vì bình yên thành phố (P.A.S.T.). Ảnh: FBNV

Hội nghị lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031 của CLB tình nguyện Vì bình yên thành phố (P.A.S.T.) có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, các thành viên câu lạc bộ cùng dàn nghệ sĩ khách mời.

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Ngô Kiến Huy - Phó Chủ nhiệm Khối văn nghệ sĩ P.A.S.T. hạnh phúc và tự hào khi có thể góp một phần sức vào hành trình của tập thể.

"Tham gia P.A.S.T. là một cơ duyên bất ngờ. Với sức ảnh hưởng của mình, tôi đã được các đơn vị, tổ chức, đặc biệt là PC04 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tin tưởng và giao phó nhiệm vụ góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực cho giới trẻ cũng như phòng, chống ma túy", anh nói.

Đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Khối văn nghệ sĩ P.A.S.T., Ngô Kiến Huy thấy vinh dự đồng thời cũng áp lực. Với anh, nhiệm vụ mới luôn đi cùng các thử thách. Anh tin bản thân cũng như các đồng nghiệp, KOLs sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với anh, ý thức trách nhiệm của nghệ sĩ nói chung hay cương vị mới nói riêng đều dựa trên kim chỉ nam là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy".

"Ý thức điều này, những điều tôi làm luôn hướng đến việc mang năng lượng tích cực cho mọi người. Ngoài ra, tôi cũng muốn truyền tải kiến thức phòng, chống ma túy đến người dân một cách gần gũi, dễ hiểu nhất, không khô khan. Tôi tin đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa trên con đường làm nghề của mình", Ngô Kiến Huy nói thêm.

P.A.S.T. là mô hình điểm mang tính tiên phong, sáng tạo trong công tác truyền thông phục vụ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mô hình được hình thành trên cơ sở phối hợp giữa Công an TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) giữ vai trò chủ trì, tham mưu, định hướng nội dung; trực tiếp đồng hành trong tổ chức, triển khai các hoạt động.