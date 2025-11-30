Tập 12 của Anh trai say hi mở đầu chung kết 1, mỗi "anh trai" diễn một tiết mục solo. Như vậy, chương trình sẽ giới thiệu tới 18 tiết mục cá nhân. Quán quân, top 5 sẽ được quyết định thông qua bình chọn từ khán giả.

Negav kể về hành trình âm nhạc của mình qua It’s gon’ be alright. Sân khấu được thiết kế nổi bật với chữ NEGAV khổng lồ ở giữa. Rapper cho biết muốn gửi đến khán giả thông điệp “An”, với một lời nhắn rằng anh đã học hỏi, trưởng thành và sẵn sàng bước tiếp.

Văn Mai Hương bất ngờ xuất hiện, thừa nhận có mặt hỗ trợ Negav vì trân trọng tình cảm của khán giả dành cho đàn em. Negav cho biết Văn Mai Hương là người đã mang anh đến với showbiz, đồng hành trong những giai đoạn khó khăn. Mẹ của Negav cũng có mặt tại trường quay, xúc động khi được xem con trai biểu diễn trực tiếp.

Negav mời Văn Mai Hương hỗ trợ.

Ngô Kiến Huy thể hiện ca khúc ballad - Nhìn về phía anh, ví tiết mục như “tia nến hy vọng” dành cho những ai gặp khó khăn trong cuộc sống. Nam ca sĩ chia sẻ, người em thân thiết HIEUTHUHAI đã hỗ trợ mình trong quá trình thu âm ca khúc, sáng tác phần rap. Đây là lần đầu Ngô Kiến Huy thử sức với rap.

Sân khấu được phủ kín bởi hàng trăm ngọn nến, kết hợp hiệu ứng tuyết rơi. Ngô Kiến Huy cho biết từng lo lắng rằng không thể kết nối với các đàn em song nhận ra nhiệm vụ của mình chính là gắn kết các giọng ca với nhau. MC Trấn Thành khen ngợi, chính thâm niên và sự chuyên nghiệp là lý do Ngô Kiến Huy đứng vững trong lòng khán giả nhiều năm qua.

Tiết mục của Ngô Kiến Huy.

Trình diễn Vạn lý độc hành, Karik cho biết đây là một trong những tiết mục đặc biệt, thử thách nhất trong sự nghiệp. Rapper chia sẻ, thời gian nghỉ ngơi, vắng mặt trên mạng xã hội vừa qua giúp anh hiểu hơn về bản thân.

Ca khúc mang màu sắc ngũ cung, kết hợp cải lương, dân gian đương đại kể về nhân sinh quan của con người qua những trải nghiệm cuộc sống, mang thông điệp về sự nhận thức, thức tỉnh. Tiết mục mở đầu bằng tiếng đàn nguyệt của nghệ sĩ Trung Lương. Karik cùng 30 vũ công thể hiện màn múa côn.

Karik kết hợp nhiều thể loại âm nhạc trong tiết mục solo.

Sau quá trình nhiều lần làm đội trưởng, thử sức với đa dạng thể loại âm nhạc tại chương trình, buitruonglinh muốn thể hiện ca khúc mang đậm màu sắc cá nhân - Đường chân trời. Anh vừa chơi piano vừa hát, thổ lộ mong muốn được đón nhận nhiều hơn, được ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mình. MC Trấn Thành nhận xét, lẽ ra "hit-maker triệu view" đã được yêu thương sớm hơn nếu dám thể hiện bản thân từ đầu và mong ngày buitruonglinh tỏa sáng.

Thái Ngân cũng trở lại với sở trường ballad. Anh chia sẻ, từ đầu chương trình ưu tiên cho tiết mục chung nên chưa được thể hiện thế mạnh. Ở đêm thi cuối cùng, nam ca sĩ vừa đàn vừa hát muốn mang tới phiên bản thuần khiết nhất của chính mình. Ca khúc Đừng biến mất hôm nay được viết cho người bạn thân từng tiêu cực, luôn muốn “biến mất”. Anh hy vọng tiết mục sẽ tạo năng lượng tích cực cho những ai đang trải qua điều tương tự.

Tiết mục Anh không đến để rời đi của OgeNus được lấy cảm hứng từ câu nói của MC Trấn Thành trong một buổi trò chuyện: “Anh đến để yêu em, chứ anh không đến để rời đi”. OgeNus cho biết có chút tiếc nuối vì chưa phô bày hết cá tính âm nhạc trong chương trình. Song, ca khúc này không phải sở trường mà đơn thuần mang năng lượng tích cực, phù hợp để khép lại hành trình tại Anh trai say hi. Qua tiết mục, rapper tri ân ông nội từng làm nhạc trưởng - người có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với con đường âm nhạc của anh.

buitruonglinh - Thái Ngân - OgeNus.

Jey B kết hợp "anh trai" Captain Boy sáng tác ca khúc Trở thành người em muốn, tái hiện hành trình tự tìm lại bản thân trong tình yêu, cuộc sống. Nam ca sĩ cho biết con người thường vô thức cố trở thành phiên bản mà người khác mong muốn, quên mất phải trân trọng chính mình.

Với Jey B, nếu không có Anh trai say hi, khán giả sẽ không thể thấy rõ tính cách, con người thật của anh. Chương trình giúp Jey B hoàn thiện bản thân, hiểu hơn về chính mình. Nam ca sĩ xúc động cảm ơn gia đình, đặc biệt là người bố đã mất - người dạy anh chơi guitar, âm thầm ủng hộ tình yêu âm nhạc của con trai.

Robber ví tiết mục Một tâm hồn bình thản như "công trình" lớn trong sự nghiệp. Hình ảnh cần cẩu tượng trưng cho những người đã nâng đỡ anh đi đến hiện tại. Sau khi thể hiện nhiều hình tượng khác nhau xuyên suốt chương trình, anh chọn trở về hình ảnh nguyên bản - gai góc, mang màu sắc đường phố. Quán quân Rap Việt thừa nhận, Anh trai say hi cho anh những người anh em thân thiết, sự nhận thức để thay đổi những điều khiến anh loay hoay trong cuộc sống.

Mason Nguyễn vừa rap vừa hát ở tiết mục Bí mật nhỏ. Rapper cho biết rất tâm đắc quan điểm của MC Trấn Thành trước khi khán giả yêu quý bài hát, họ cần hiểu con người của nghệ sĩ. Anh trai say hi giúp Mason Nguyễn đến gần hơn với khán giả, âm nhạc của anh cũng đã may mắn chạm được trái tim người hâm mộ.

Jey B - Robber - Mason Nguyễn.

