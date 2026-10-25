Tại buổi họp báo ngày 25/10, ca sĩ Phúc Anh tiết lộ lần đầu thử sức với vai trò mới trong sản phẩm "Mẹ cò".

Chiều 25/10, ca sĩ Phúc Anh có buổi giới thiệu MV Mẹ cò - đánh dấu sự trở lại sau hành trình dài hơi đầy ý nghĩa 54 dân tộc Việt Nam.

Đây là sản phẩm đầu tiên Phúc Anh đảm 4 vai trò: đạo diễn, biên kịch, nhạc sĩ và ca sĩ. Cô chọn hình ảnh người mẹ Nam Bộ tảo tần để kể câu chuyện về tình mẫu tử, lòng hiếu thảo và sự tiếp nối của tình thương qua các thế hệ.

Mẹ cò tiếp tục thể hiện phong cách nhạc điện ảnh (cinematic) Phúc Anh theo đuổi thời gian qua. Khi sáng tác, cô cân nhắc, chắt lọc ngôn từ giàu tính tự sự, kết hợp với giai điệu sâu lắng để đưa người nghe trở về miền ký ức thân thuộc bên gia đình, nơi có vòng tay mẹ chở che.

Đặc biệt, cô chọn hình tượng con cò - hình ảnh đã có trong ca dao, dân ca và những lời ru của người Việt từ ngàn đời xưa - làm điểm tựa cảm xúc xuyên suốt tác phẩm. Con cò ẩn dụ cho người Việt xưa chịu thương chịu khó, quanh năm lam lũ, chắt chiu từng chút để chăm lo cho gia đình.

Ca sĩ Phúc Anh nhuận sắc.

Từng là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ và hiện đã làm mẹ, Phúc Anh viết nên phần lời đầy cảm xúc: "Trần gian ai oán, nửa kiếp xa chồng nuôi con/ Một manh chiếu ướt, mẹ lót con nằm đêm mưa/ Đàn con nheo nhóc, chân lấm tay bùn với mẹ/ Mùa trăng năm ấy, mẹ đi theo bà".

MV bám sát lời bài hát, kể về một người mẹ trẻ. Ở tuổi ngoài 30, chồng đi làm ăn xa và không bao giờ trở về, cô một mình nuôi 4 con. Kết MV dài hơn 7 phút, khi cả 4 đứa con trưởng thành, người mẹ vẫn một mình ở căn nhà xưa, sống giản dị, ngày ngày trông coi những đứa trẻ nghèo trong xóm cho đến khi lâm bệnh, qua đời.

Điểm khác biệt, người mẹ trong MV qua đời thanh thản trong vòng tay yêu thương của các con, không đãi bôi cảm giác thê lương hay tiêu cực hóa câu chuyện. Bởi, Phúc Anh muốn nhấn mạnh tình yêu người mẹ trao cho các con không mất đi mà sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Phúc Anh như nàng thơ bên bức tranh mang chủ đề "Mẹ cò". Ảnh: NVCC

Tại buổi gặp, Phúc Anh hạnh phúc khi có thể đưa những nét văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ vào sản phẩm. Lúc quay MV, cô và ê-kíp đã xuống Cần Thơ khảo sát, gặp gỡ và xin phép các sư thầy tại địa phương.

Từ hình ảnh mái chùa Khmer, các vị sư Phật giáo Nam tông trong hành trình khất thực đến truyền thống xuất gia của các cậu bé người Khmer, những nếp sinh hoạt đời thường của người dân... đều được thể hiện chân thực, sinh động xuyên suốt MV.

Trong MV, 1 trong 4 người con từ bé đã thường dành phần cơm của mình để cúng dường các vị sư khất thực đi ngang qua nhà. Lớn lên, cậu xin mẹ quy y cửa Phật và được bà đồng ý. Qua chi tiết tâm đắc, Phúc Anh muốn tỏ lòng kính trọng trước Phật giáo cũng như góp phần chia sẻ văn hóa địa phương, làm nổi bật vẻ đẹp đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Trích đoạn MV "Mẹ cò"