Đạo diễn Điệp Văn ôm đàn hát "Ơn thầy" cùng ê-kíp.

Đây là dự án âm nhạc mang thông điệp tri ân sâu sắc dành cho thầy cô, ân sư và những người đã đồng hành, truyền cảm hứng trên hành trình trưởng thành của tác giả, đặc biệt là nhà giáo Nguyễn Đức Hòe - Hiệu trưởng Trường Nhật ngữ Đông Du, cô Nguyễn Thị Hoài Thu - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Long Sơn chia sẻ: “Trong hành trình giáo dục và âm nhạc của mình, tôi xin gửi lại tri ân đến những người đã dạy tôi niềm tin, nghị lực và ý nghĩa cuộc đời. MV ‘Ơn thầy’ như món quà nhỏ thay cho muôn ngàn lời biết ơn”.

Ông cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến thầy Nguyễn Đức Hoè, người đã mở cánh cửa đưa ông đến với nước Nhật và đến hàng chục ngàn học viên đã đồng hành cùng ông trong hơn 2 thập niên.

Ông Lê Long Sơn quỳ xuống tặng hoa cho 2 người thầy đặc biệt của mình.

MV do Cao Minh Trung hoà âm phối khí với sự thể hiện chính của ca sĩ Nam Cường và Duyên Quỳnh cùng dàn hợp xướng 40 ca sĩ trẻ.

Ơn thầy cũng tái hiện hành trình trưởng thành của một thế hệ trẻ Việt Nam: từ những ngày tuổi thơ vất vả, những bước đi đầu đời đầy bỡ ngỡ, cho đến khoảnh khắc gặp được người thầy - người chỉ đường, người gieo niềm tin và giúp ta không bao giờ lạc lối. Ơn thầy mang màu sắc nhẹ nhàng, chân thành với ca từ giàu cảm xúc: “Dẫn con vững bước trưởng thành / Ơn thầy con giữ, khắc lòng ghi tâm”.

Ông Sơn cho rằng, thời AI, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, còn giá trị thật nằm ở cảm xúc và lòng biết ơn. “Ơn thầy không phải là sản phẩm để khoe, mà là lời nhắc nhở bản thân phải sống đẹp, sống tử tế và tri ân cuộc đời”, ông nói.

MV phát hành trên Spotify, Apple Music, iTunes, Youtube Music, Amazon, Soundcloud, Facebook, Tiktok và Instagram từ ngày 16/11 như một lời tri ân gửi đến các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đặc biệt, tại buổi tọa đàm Tôn sư trọng đạo trong thời đại hôm nay, ông Lê Long Sơn, PGS.TS Nguyễn Đăng Tính - Phó Giám đốc Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi và chuyên gia tâm lý Giang Kate đều thống nhất, chữ thầy và đạo làm trò là sợi chỉ nối trái tim người dạy, người học, giúp cho vị thế người thầy vững vàng trong mọi thời đại, kể cả khi AI có thể là kho chứa kiến thức vô tận.

Duyên Quỳnh.

Kết thúc buổi lễ, ông Sơn xúc động nói: “Chỉ một lời dạy của thầy cũng có thể thay đổi cả đời một con người. Tôi chỉ muốn lan tỏa điều ấy đến thật nhiều người trẻ”. Và thông điệp cuối của MV chính là mỗi người hãy trở về thăm thầy và nói “Thầy ơi! con cám ơn thầy”.