Tôi mang ơn chị Phương Thanh suốt đời!

Trong sự kiện ra mắt dự án mới tối 11/2, Phan Đinh Tùng cùng đàn chị - ca sĩ Phương Thanh song ca Có lẽ nào (Thu cuối).

Trước đó, màn kết hợp này của cả 2 nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Phan Đinh Tùng nói nỗ lực khoác cho ca khúc diện mạo hiện đại hơn, chạm đến người nghe ở nhiều độ tuổi.

Phan Đinh Tùng xem Phương Thanh là "ân nhân" anh mang ơn cả đời.

Anh và đàn chị song ca với tâm thế của người bước qua thanh xuân, trải qua nhiều va vấp và có chiêm nghiệm sâu hơn về tình yêu.

Phan Đinh Tùng kể năm 2000, anh bị tai nạn nặng, gặp nhiều khó khăn. Ca sĩ Phương Thanh khi ấy là ngôi sao lớn đã tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy - nơi anh điều trị để hỏi thăm và gửi phong bì ủng hộ. Nghĩa cử ấy của đàn chị khiến anh xúc động, ghi khắc trong tim tới mãi sau này.

“Tôi hứa với lòng mình khi chị Thanh bị bất cứ mối đe dọa nào hoặc ai tấn công tôi sẽ ra mặt. Với tôi, Phương Thanh là 1 người trượng nghĩa, tôi mang ơn chị suốt đời”, Phan Đinh Tùng nói.

Phan Đinh Tùng và Phương Thanh gây sốt khi hát lại bản hit "Thu cuối".

Ca sĩ Phương Thanh nói dành tình cảm, sự quý mến Phan Đinh Tùng và nhóm MTV của anh từ ngày đầu ca hát. Tới nay, sau nhiều thăng trầm biến cố, ca sĩ thấy những điều tốt đẹp trong mắt chị không phai nhòa.

“Tuổi này tôi cũng lười bớt vì có gia đình, con cái. Chính Phan Đinh Tùng đã kéo tôi quay lại đường đua, hy vọng 2 chị em sẽ có nhiều dự án nổi bật trong năm mới”, Phương Thanh nói.

Clip Phan Đinh Tùng song ca Phương Thanh ca khúc "Có lẽ nào" (Thu cuối)

Hôn nhân kín tiếng với bà xã kém 12 tuổi

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Phan Đinh Tùng còn được ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên vợ - cựu ca sĩ Thái Ngọc Bích.

Cuộc hôn nhân 14 năm giúp Phan Đinh Tùng trưởng thành. Anh biết cách kìm nén cái tôi, làm chủ cảm xúc, cùng vợ vun đắp tổ ấm, nuôi dạỵ 2 con.

Tổ ấm nhỏ của Phan Đinh Tùng và vợ Thái Ngọc Bích.

Dù đã kết hôn nhiều năm, tình cảm của họ vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Thái Ngọc Bích từng chia sẻ 5 năm đầu hôn nhân là giai đoạn khó khăn nhất nhưng nhờ tình yêu và sự thấu hiểu, họ đã cùng nhau vượt qua.

Phan Đinh Tùng cũng luôn trân trọng và biết ơn sự hy sinh của vợ, luôn ưu tiên gia đình và bù đắp cho bà xã.

Cả 2 không đặt ra bất kỳ nguyên tắc nào song luôn có 1 cam kết trong hôn nhân “dù bất kỳ điều gì xảy ra cũng không rời bỏ người bạn đời”.

Phan Đinh Tùng biết ơn bà xã đã lui lại làm điểm tựa để anh thỏa sức làm nghề.

“Vợ đồng hành cùng tôi trong công việc nên có gì tôi cũng chia sẻ ý kiến. Đi đến một quyết định nào cả 2 cũng trao đổi, bàn bạc với nhau rất nhiều”, anh bộc bạch.

Dịp này, Phan Đinh Tùng ra mắt ca khúc Happy new year do anh tự sáng tác. Bài hát có cấu trúc đơn giản, ca từ, giai điệu ngắn gọn, giúp khán giả dễ nghe, dễ thuộc.

Thông qua ca khúc Happy new year, Phan Đinh Tùng mong muốn lan tỏa thông điệp nhân văn về đời sống tinh thần trong nhịp sống hiện đại. Bài hát đưa người nghe về với những giá trị giản dị như nụ cười, sự bình an nội tâm và năng lượng tích cực.

Phan Đinh Tùng sáng tác "Happy new year" động viên mọi người trong năm mới.

Sáng tác mới nhất của Phan Đinh Tùng lại trùng với bản hit huyền thoại cùng tên của nhóm ABBA. Ca sĩ quan niệm mỗi ca khúc đều mang thông điệp, ý nghĩa riêng.

"Bài Happy new year của nhóm ABBA là một ca khúc nói về cảm xúc buồn khi năm mới sắp đến. Ca khúc của tôi lại muốn mọi người hào hứng, vui vẻ đón một cái Tết thật vui, như một lời nhắc nhở để khởi đầu ngày mới bằng sự tích cực, làm điều tốt lành đến cộng đồng", anh chia sẻ.

Ảnh, clip: HK, NVCC