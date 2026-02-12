Phim hài Tết Ngôi nhà mơ ước quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc như Vượng Râu, Quang Thắng, Quang Tèo, Chiến Thắng, Dứt Văn Khoát, Thanh Tú, Xuân Nghĩa, Yến Ngọc, Bích Ngọc, Đình Cương… cùng sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Phương Thanh.

Chia sẻ về lý do mời Phương Thanh tham gia phim, đạo diễn Vượng Râu cho biết giữa anh và nữ ca sĩ đã có mối duyên hợp tác từ nhiều năm trước. Năm 2014, Phương Thanh từng tham gia một bộ phim của anh và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Gần đây, cô tiếp tục gây ấn tượng khi góp mặt trong chương trình Tết Vạn Lộc 2026.

Nghệ sĩ Vượng Râu và ca sĩ Phương Thanh trong một cảnh quay.

Chia sẻ với PV VietNamNet, nghệ sĩ Vượng Râu cho biết, Ngôi nhà mơ ước là bộ phim mang màu sắc nhẹ nhàng, giàu tính giải trí nhưng vẫn đậm chất gia đình, xoay quanh câu chuyện về những gia đình nhiều thế hệ trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi các đôi trẻ mong muốn xây dựng tổ ấm riêng, trong khi cha mẹ vẫn giữ quan niệm truyền thống. Phim cũng đề cập đến vấn đề nhà ở xã hội - một chủ đề mang tính thời sự, gắn liền với đời sống của nhiều người lao động có thu nhập thấp.

Nhân vật trong phim là những gia đình phải sống chung, ở nhờ con cái hoặc chật vật trong những căn nhà trọ khi chuẩn bị lập gia đình. Từ đó, các mâu thuẫn, xung đột và tình huống dở khóc dở cười liên tiếp nảy sinh, phản ánh chân thực đời sống xã hội qua lăng kính hài hước.

"Việc mời một ca sĩ nổi tiếng như Phương Thanh tham gia diễn xuất không chỉ tạo điểm nhấn cho tác phẩm mà còn mang đến làn gió mới cho dàn diễn viên vốn đã quen thuộc với khán giả", Vượng Râu cho biết.

Trong phim, Phương Thanh vào vai người vợ chua ngoa, đanh đá, thường xuyên cãi vã, động tay động chân với chồng - nhân vật do Vượng Râu thủ vai.

"Chị Thanh vào vai bà vợ dữ dằn, phá làng phá xóm, khác với hình ảnh ca sĩ quen thuộc ngoài đời. Vai diễn này tuy là thứ chính nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu ấn riêng. Chúng tôi muốn làm một bộ phim gần gũi, phản ánh những trăn trở rất đời thường của người trẻ và các gia đình hiện nay. Xem phim để cười nhưng sau đó cũng để suy ngẫm", Vượng Râu chia sẻ.

Theo Vượng Râu, dù Phương Thanh là ngôi sao có cát-sê cao trong lĩnh vực ca hát nhưng khi tham gia phim, nữ ca sĩ sẵn sàng đặt yếu tố tình cảm, sự gắn bó lên hàng đầu.

Về phía mình, ca sĩ Phương Thanh chia sẻ không sợ bị khán giả chê vì "có diễn dở cũng chả bị sao bởi vì mình là ca sĩ". Tuy nhiên, cô khẳng định đóng hài không có gì khó bởi mình đã sẵn tính hài hước và hồn nhiên. Từng đóng nhiều phim điện ảnh nên việc diễn trước ống kính không làm khó Phương Thanh.

Phương Thanh đã chạm ngõ điện ảnh từ năm 1999 với Tiếng hú nơi hoang dã, sau đó là Trái tim không ngủ yên, Khi đàn ông mang bầu. Những năm sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như: Đẻ mướn, Nụ hôn thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Hot boy nổi loạn, Vừa đi vừa khóc…

Hậu trường cảnh quay của nghệ sĩ Vượng Râu và Phương Thanh