MỸ - Taylor Swift - nữ ca sĩ giàu nhất thế giới - nổi bật trên thảm đỏ CMA Awards với bộ đầm hiệu màu vàng cùng trang sức kim cương đắt đỏ.

Nữ ca sĩ 37 tuổi từng 14 lần giành giải Grammy đã mang cả ánh nắng vàng rực rỡ đến thảm đỏ lễ trao giải CMA Awards 2026 - nơi cô có màn trình diễn đầu tiên sau 13 năm tại đêm trao giải nhạc đồng quê diễn ra tối 18/11 (sáng 19/11 giờ Việt Nam) tại Mỹ.

Taylor Swift nổi bật trên thảm đỏ.

Theo PEOPLE, Taylor Swift mặc váy cúp ngực màu vàng của thương hiệu Oscar de la Renta với đường xẻ cao quyến rũ khi xuất hiện tại nhà thi đấu Bridgestone Arena ở Nashville. Thiết kế có phần chân váy xếp ly bồng bềnh, túi ẩn và đuôi váy ngắn thướt tha. Nữ ca sĩ giàu nhất thế giới hoàn thiện tổng thể với đôi giày cao gót quai mảnh ánh vàng.

Tăng thêm vẻ lấp lánh cho bộ trang phục, Taylor Swift phối cùng hoa tai kim cương thiết kế riêng của Lorraine Schwartz, một chiếc nhẫn kim cương và đá paraiba cũng do Lorraine Schwartz chế tác riêng và không thể thiếu chiếc nhẫn đính hôn kim cương cắt kiểu cổ điển của Kindred Lubeck cùng nhẫn cưới.

Nữ ca sĩ chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng quyến rũ với đường kẻ mắt mèo sắc sảo, má hồng phớt và son môi tông cam. Cô búi tóc mềm mại để lộ phần mái thưa đặc trưng cho đêm trao giải.

Taylor Swift giành 12 giải CMA trên tổng số 28 đề cử trong suốt sự nghiệp. Năm nay, cô được đề cử ở hạng mục Đĩa đơn của năm cho ca khúc I Knew It, I Knew You, nhạc phim gốc của Toy Story 5.

Ca khúc này đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phát thanh nhạc đồng quê Mỹ, đánh dấu ca khúc đầu tiên của Taylor Swift đứng đầu bảng xếp hạng này sau 13 năm.

Chưa có thông tin về giá trị bộ trang sức kim cương Taylor Swift đeo đến sự kiện.

Taylor Swift từng 2 lần giành giải Nghệ sĩ giải trí của năm tại CMA. Lần gần nhất cô xuất hiện tại CMA Awards là vào năm 2016, khi Taylor Swift lên sân khấu trao giải Nghệ sĩ giải trí của năm cho Garth Brooks.

Taylor Swift giành giải Nghệ sĩ giải trí của năm vào các năm 2009 và 2011, đồng thời được đề cử vào năm 2012 và 2013.

Lần gần nhất nữ ca sĩ biểu diễn tại CMA Awards là vào năm 2013, khi cô thể hiện bản hit Red cùng Vince Gill và Alison Krauss, đồng thời vinh dự nhận giải thưởng danh giá Pinnacle Award.

Theo Forbes, giọng ca sinh năm 1989 hiện là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới 2 tỷ USD (khoảng 52.000 tỷ đồng).

Video: Redcarpet

Ảnh: WireImage