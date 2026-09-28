Ca sĩ Taylor Swift trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên thảm xanh MTV Video Music Awards 2026 diễn ra sáng 28/9 giờ Việt Nam. Đây là sự kiện đầu tiên giọng ca 37 tuổi góp mặt kể từ khi kết hôn với Travis Kelce.

Taylor Swift trên thảm xanh MTV Video Music Awards 2026. Ảnh: WireImage

Taylor Swift mặc chiếc váy Tamara Ralph Couture quyến rũ với phần áo giả cổ lọ màu đen kết hợp các mảng xuyên thấu hai bên hông. Phần thân trên nối liền với chân váy màu bạc lấp lánh được thiết kế vạt chéo bất đối xứng ở hông giúp tôn vòng eo quyến rũ của nữ ca sĩ. Cô kết hợp trang phục cùng khuyên tai dáng dài đơn giản và nhiều chiếc nhẫn.

Taylor Swift chọn kiểu tóc thẳng dài ngang vai và tỏa sáng với phong cách trang điểm quyến rũ nhẹ nhàng. Thay vì màu son đỏ quen thuộc, Swift xuất hiện đầy cuốn hút với sắc hồng trầm dịu dàng.

Taylor Swift tại sự kiện:

Năm nay, MTV VMAs mang ý nghĩa đặc biệt đối khi Taylor Swift được vinh danh với giải thưởng "Artist Director Honors" đầu tiên. Đây là một giải thưởng mới nhằm ghi nhận các nghệ sĩ âm nhạc tiên phong, những người có công trình đằng sau ống kính đã mở ra những giới hạn mới cho video ca nhạc và nâng tầm nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh.

Bên cạnh giải thưởng danh dự này, Taylor Swift còn nhận 11 đề cử tại VMAs năm nay trong đó đáng chú ý có các hạng mục Nghệ sĩ của năm, Video của năm, Nhạc Pop xuất sắc nhất, Thiết kế nghệ thuật xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Biên đạo xuất sắc nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất cho The Fate of Ophelia.

Lần gần nhất cô tham dự VMAs là vào năm 2024 khi cô ra về với 7 giải thưởng trong tổng số 12 đề cử.

Taylor Swift sinh năm 1989, hiện là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới 2 tỷ USD (khoảng 5.200 tỷ đồng), theo thống kê của Forbes.

Ca sĩ Lisa. Ảnh: CNN

Góp mặt tại sự kiện bên cạnh "rừng" mỹ nhân là ca sĩ Lisa của BlackPink với chiếc đầm dạ hội màu đỏ ôm sát của The Attico kết hợp áo khoác lông nổi bật trên thảm xanh. Cô tới MTV Video Music Awards 2026 với tư cách nghệ sĩ nhận 4 đề cử solo cho ca khúc Dream. Nhóm BlackPink cũng góp mặt với 2 đề cử.

Lisa tại sự kiện:



Video: Marie Claire, VMAs

Ca sĩ tỷ phú Taylor Swift lần đầu lộ diện sau đám cưới xa hoa trị giá 1300 tỷ Taylor Swift và chồng Travis Kelce lần đầu xuất hiện trong một lễ cưới hơn 1 tuần sau đám cưới xa hoa của họ mà tới nay thông tin và hình ảnh vẫn kín như bưng.



