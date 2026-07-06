Taylor Swift và Travis Kelce vừa tổ chức lễ cưới hoành tráng tại Madison Square Garden ở New York (Mỹ). Tuy nhiên tới thời điểm này hình ảnh của đám cưới siêu xa hoa này vẫn được cặp sao cũng như dàn khách mời bảo mật tuyệt đối.

Taylor Swift và Travis Kelce.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết Taylor Swift đã chi 50 triệu USD (1300 tỷ) để tổ chức siêu đám cưới chưa từng có cho tương xứng với danh xưng nữ ca sĩ giàu nhất hành tinh. Hiện giọng ca sinh năm 1989 có trong tay khối tài sản lên tới 2 tỷ USD (52 nghìn tỷ đồng). Trước thềm đám cưới, cô đã quyên tặng 26 triệu USD cho nhiều tổ chức từ thiện.

Taylor Swift cũng không ngại chi cho đám cưới của mình và biến đây thành siêu sự kiện dành cho các khách mời là những ngôi sao nổi tiếng thế giới thuộc nhiều lĩnh vực như: Tom Brady, Chris Rock, Michael Strahan, Stephen A. Smith, Steven Spielberg, Hugh Grant, Jessica Alba, Selena Gomez, Laura Dern, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Ethan Hawke, Jennifer Lopez...

Những món quà được mang ra bốc thăm trong tiệc cưới.

Theo PEOPLE, Taylor Swift cho thiết kế riêng khăn tay trên bàn tiệc với dòng chữ thêu lời ca khúc trong bài Blank Space, một trong những bài hát nữ ca sĩ yêu thích nhất. Khoảng 100 khách mời dự tiệc trước đám cưới của nữ ca sĩ tỷ phú được tặng một hộp nhung có khắc chữ T&T viết tắt tên cô dâu chú rể chứa những món quà đặc biệt.

Taylor Swift và Travis Kelce cũng biến tiệc cưới trở thành sự kiện không thể quên với các khách mời. Họ tổ chức một trò chơi với phần thưởng là những món quà xa xỉ trong đó có đồng hồ Cartier, túi xách hàng hiệu và chiếc xe Chevrolet Chevelle đời 1970 cùng model với chiếc xe mà cặp đôi đã dùng trong cuộc hẹn đầu tiên. Tuy nhiên hiện chưa rõ ngôi sao nào đã nhận được các món quà trên bởi mọi thông tin đều được bảo mật tuyệt đối.