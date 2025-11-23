Ngày 23/11, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Miss Universe Jamaica 2025 – Gabrielle Henry vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Paolo Rangsit (Bangkok) sau 3 ngày nhập viện do tai nạn ngã khỏi sân khấu trong vòng thi dạ hội tại đêm Bán kết Miss Universe 2025.

Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2025 trong đêm Bán kết. Ảnh: Missosology

Theo PEOPLE, đại diện Tổ chức Miss Universe Jamaica cập nhật trên Instagram các bác sĩ yêu cầu Gabrielle ở lại khoa ICU tối thiểu 7 ngày để theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Ban tổ chức cũng kêu gọi khán giả “cầu nguyện cho cô ấy”, tránh chia sẻ thông tin sai lệch hay bình luận tiêu cực, đồng thời nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất lúc này là sức khỏe và quá trình hồi phục của Gabrielle. Chúng tôi mong nhận được sự cảm thông, tế nhị và tôn trọng quyền riêng tư trong giai đoạn nhạy cảm này”.

Tại bệnh viện, mẹ và chị gái cô túc trực 24/7. “Cô ấy chưa hồi phục như mong đợi, nhưng bệnh viện vẫn đang điều trị đúng hướng”, chị gái Gabrielle chia sẻ.

Vụ tai nạn xảy ra khi Gabrielle vô tình bước hụt khỏi mép sân khấu trong phần trình diễn trang phục dạ hội. Video ghi lại khoảnh khắc này cho thấy tiếng la hét của khán giả và ngay lập tức đội ngũ y tế đã sơ cứu và đưa cô rời sân khấu bằng cáng.

Video ghi lại khoảnh khắc Miss Universe Jamaica ngã khỏi sân khấu:

Sự việc khiến nhiều người tiếc nuối bởi Gabrielle vốn là một trong những ứng viên truyền cảm hứng nhất mùa thi. Ở tuổi 29, cô là bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Đại học West Indies, đồng thời mang đến Miss Universe sứ mệnh nâng cao nhận thức về sức khỏe thị lực và hỗ trợ người khiếm thị.

Hiện người hâm mộ vẫn hướng về cô, mong nhận được những tín hiệu hồi phục tích cực trong những ngày tới.

Nguồn: PEOPLE, Nine