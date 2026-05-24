Thùy Lâm - ca sĩ đầu tiên đăng quang hoa hậu quốc gia

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Thuỳ Lâm đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp.

Hoa hậu Thùy Lâm tên thật là Nguyễn Thùy Trang, từng sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi TPHCM từ nhỏ và tham gia nhóm nhạc TiMyTi khá nổi tiếng một thời. Không chỉ đi diễn sân khấu ca nhạc, cô còn theo học thanh nhạc bài bản, phát hành album riêng và từng tham gia các cuộc thi âm nhạc.

Hoa hậu Thùy Lâm.

Khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, truyền thông thời điểm đó đồng loạt gọi cô là ca sĩ Thùy Lâm. Điều này khiến hình ảnh của người đẹp trở nên khác biệt so với nhiều hoa hậu cùng thời vốn xuất thân từ người mẫu hoặc sinh viên.

Sau đăng quang, Thùy Lâm vẫn duy trì âm nhạc song song với hoạt động giải trí. Hiện tại dù không theo đuổi showbiz quá ồn ào, cô vẫn được nhớ tới như trường hợp hiếm hoi đi từ ca sĩ thành hoa hậu ở cấp quốc gia.

Hương Giang – ca sĩ nổi tiếng trở thành hoa hậu

Hoa hậu Hương Giang.

Nếu Thùy Lâm là trường hợp tiên phong thì Hương Giang lại là ví dụ điển hình của thế hệ nghệ sĩ đa năng thời hiện đại. Trước khi đăng quang Miss International Queen 2018, Hương Giang đã nổi tiếng nhiều năm với vai trò ca sĩ. Cô bước ra từ Vietnam Idol 2012 và nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ cá tính mạnh, khả năng giải trí cùng loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích.

Ở thời điểm thi nhan sắc quốc tế dành cho người chuyển giới, Hương Giang đã sở hữu lượng người hâm mộ lớn, tham gia gameshow dày đặc và có vị trí nhất định trong V-pop. Vì vậy, việc cô dự thi hoa hậu từng được xem là bước đi táo bạo nhưng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Chiến thắng của Hương Giang không chỉ giúp cô trở thành hoa hậu chuyển giới quốc tế đầu tiên của Việt Nam mà còn tạo nên cú hích lớn cho tên tuổi. Sau đăng quang, cô tiếp tục phát triển âm nhạc, tổ chức concert, ra MV và giữ sức hút lớn trong showbiz.

Đàm Thu Trang - ca sĩ đi thi nhan sắc rồi rẽ hướng

Người đẹp Đàm Thu Trang.

Trước khi được biết đến rộng rãi với cuộc sống hôn nhân bên doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La), Đàm Thu Trang từng là gương mặt hoạt động khá sôi nổi ở cả âm nhạc lẫn các cuộc thi sắc đẹp.

Cô từng theo đuổi dòng nhạc trẻ, phát hành nhiều sản phẩm riêng và xuất hiện tại các sân khấu ca nhạc dành cho giới trẻ giai đoạn cuối những năm 2000. Song song với ca hát, Đàm Thu Trang cũng liên tục tham gia các cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Việt Nam, Miss Teen và đặc biệt là giành danh hiệu Hoa khôi xứ Lạng.

Thời điểm đó, hình ảnh của Đàm Thu Trang gắn với một nghệ sĩ trẻ đa năng: vừa ca hát, vừa làm mẫu ảnh, vừa thi sắc đẹp. Không tạo được cú bứt phá mạnh ở âm nhạc, sau này Đàm Thu Trang dần rút khỏi hoạt động nghệ thuật để tập trung cho cuộc sống cá nhân. Cô mở chuỗi hàng ăn và lấy doanh nhân Cường Đô La.

Trương Thanh Diễm - ca sĩ bolero thi hoa hậu

Trong những năm gần đây, Trương Thanh Diễm (Holy Trương Diễm) là trường hợp được nhắc nhiều khi nối dài xu hướng ca sĩ đi thi hoa hậu.

Trước khi ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, cô đã có nhiều năm hoạt động ở dòng nhạc bolero và từng tham gia các chương trình như Thần tượng Bolero, Hãy nghe tôi hát. Vì vậy, khi xuất hiện ở cuộc thi sắc đẹp, Trương Diễm thường được giới thiệu là “ca sĩ bolero”.

Không giống nhiều thí sinh đi thi hoa hậu rồi mới thử sức ca hát, Trương Diễm bước vào đấu trường nhan sắc với nền tảng nghệ thuật sẵn có. Dù không tiến sâu ở cuộc thi song người đẹp 9X vẫn để lại ấn tượng bởi giải thưởng Người đẹp tài năng. Chính cô cũng thừa nhận sau cuộc thi, độ nhận diện tăng mạnh nhờ hiệu ứng truyền thông từ sân chơi sắc đẹp.

Trường hợp của Trương Diễm cho thấy các cuộc thi hoa hậu hiện nay đang trở thành lựa chọn của nhiều ca sĩ trẻ muốn mở rộng hình ảnh và tìm kiếm cơ hội mới trong showbiz.

An Ngọc