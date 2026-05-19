Welcome All The Stars to Bangkok là sự kiện khai mạc chính thức của MGI All Stars mùa đầu tiên - phiên bản đặc biệt của Miss Grand International được thiết kế nhằm quy tụ những gương mặt từng có thành tích nổi bật tại nhiều đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hương Giang trình diễn trang phục áo tắm nóng bỏng.

Sân khấu quy tụ 58 thí sinh đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho hàng loạt cuộc thi danh tiếng gồm Miss Grand International, Miss Universe, Miss International Queen, Miss World, Miss Supranational... và nhiều cuộc thi sắc đẹp khác trên toàn cầu.

Sân khấu được dàn dựng công phu với phần trình diễn giới thiệu 58 thí sinh theo nhạc nền Dark horse của Katy Perry. Từng người đẹp lần lượt bước ra sân khấu, được xướng tên kèm tuổi và quốc tịch.

Trong số những gương mặt gây chú ý có Alexia Nunez (27 tuổi, Philippines), Francia Cortez (27 tuổi, Mexico), Mariana Bečková (27 tuổi, Cộng hòa Czech - Á hậu 4 Miss Grand International 2022), Angel Betel (39 tuổi, Canada - một trong những thí sinh lớn tuổi nhất đêm đó), Harriet Lane (25 tuổi, Anh) và Gabriela de la Cruz (26 tuổi, Venezuela). Yamilex Hernández - người đầu tiên giành danh hiệu Miss Universe Latina, đại diện cộng đồng Latin tại Mỹ dự Miss Universe lần thứ 74 - cũng gây chú ý trong đêm khai mạc.

Các thí sinh sexy trong trang phục áo tắm.

Đại diện Việt Nam Nguyễn Hương Giang - 34 tuổi - bước ra sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả. Cô là gương mặt duy nhất đến từ Việt Nam trong mùa giải đặc biệt này, mang theo hành trang của người từng đăng quang Miss International Queen 2018 và Miss Universe Vietnam 2025.

Hương Giang mang bật lửa, tự tin trình diễn đầy cá tính trên sàn diễn.

Không chỉ là đêm điểm danh, Welcome All The Stars to Bangkok còn là sân khấu để 58 người đẹp lần đầu tiên cùng nhau tỏa sáng trước công chúng quốc tế trong vai trò All Stars. Phần giới thiệu từng thí sinh được dàn dựng xen kẽ giữa màn trình diễn sân khấu và âm nhạc sống động, tạo không khí hừng hực ngay từ những phút đầu tiên.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất trong đêm khai mạc là công bố 3 người đẹp đoạt giải Stars World Famous Award - hạng mục được bình chọn hoàn toàn bởi người hâm mộ toàn cầu thông qua fanpage và trang Instagram chính thức của tổ chức Miss Grand International.

Vẫn có những thí sinh ngoại cỡ tham gia MGI All Stars 2026.

Ba cái tên được xướng lên gồm Alexia Nunez đến từ Philippines, Francia Cortez đến từ Mexico và Jennifer (tên tiếng Anh của Hương Giang) đến từ Việt Nam. Đây là giải thưởng đo lường sức ảnh hưởng và mức độ yêu mến của từng thí sinh với khán giả toàn cầu, không phụ thuộc vào đánh giá của giám khảo.

Hương Giang đoạt giải thưởng Stars World Famous Award.

Tiếp nối phần trao giải, đêm khai mạc bước vào nghi thức trao sash (sashing ceremony) do chính ông Nawat Itsaragrisil - nhà sáng lập và Chủ tịch Tổ chức Miss Grand International - trực tiếp chủ trì.

Sau nghi thức trao sash, ban tổ chức ra mắt vương miện sẽ được trao cho người đăng quang trong đêm chung kết 30/5. Ngoài vương miện, người đăng quang nhận giải thưởng tiền mặt từ 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng) đến 1.000.000 USD (hơn 26 tỷ đồng).

Ảnh, video: MGI, Hương Giang