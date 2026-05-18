Ngày 18/5, cuộc thi MGI All Stars 2026 chính thức bước vào chuỗi hoạt động đầu tiên tại Bangkok, Thái Lan, Hương Giang đang là cái tên được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế.

Hoa hậu Hương Giang của Việt Nam cũng đang có mặt tại Thái Lan, bắt đầu hành trình chinh phục MGI All Stars mùa đầu tiên năm 2026. Nhiều người hâm mộ Việt Nam đã có mặt tại đây, dựng backdrop riêng và bố trí dàn nhạc biểu diễn để chào đón.

Người hâm mộ cổ vũ Hương Giang ở Thái Lan:

Ngay ngày đầu tiên tại MGI All Stars 2026, Hương Giang xuất hiện với 2 hình ảnh gần như đối lập hoàn toàn. Cô diện chiếc váy ôm sát cơ thể với những đường xếp vải kéo chéo táo bạo, khoảng hở sâu ở eo và hông, sau đó thay bằng mẫu thiết kế đen tối giản nhưng sắc lạnh, kết hợp son đỏ và kiểu tóc búi cổ điển gợi nhớ vẻ đẹp điện ảnh thập niên cũ.

Hương Giang trong ngày đầu dự thi.

Điểm nhấn trong set đồ của Hương Giang là mẫu túi Lady Dior Himalaya Crocodile - một trong những thiết kế hiếm và đắt giá bậc nhất của dòng Lady Dior được chế tác từ da cá sấu bạch tạng sông Nile mang gen đột biến, nổi bật với hiệu ứng chuyển màu từ xám khói sang trắng ngọc trai. Theo nhiều tín đồ thời trang, chiếc túi này có mức giá khoảng 700 triệu đồng.

Không chỉ ghi điểm bởi trang phục, Hương Giang còn tự tin giao lưu với ban tổ chức, thí sinh, truyền thông. Nhiều khán giả Việt Nam trêu đùa, ví cô như phóng viên hiện trường vì thường xuyên được ban tổ chức nhờ giao lưu cùng thí sinh các nước. Chính Hương Giang cũng hóm hỉnh hỏi ngược lại ban tổ chức lý do hay "đẩy" việc giao lưu với thí sinh cho cô.

Hình ảnh mới nhất của các thí sinh tham dự MGI All Stars 2026.

Theo lịch chính thức của ban tổ chức, MGI All Stars mùa 1 diễn ra từ ngày 16-30/5 tại Bangkok và Damnoen Saduak, Thái Lan. Giai đoạn tranh tài thực sự bắt đầu từ ngày 25/5 với thử thách catwalk, tiếp theo là vòng phỏng vấn kín và thử thách ảnh chân dung ngày 26/5.

Vòng sơ loại 1 diễn ra ngày 27/5 gồm trang phục dạ hội và thi mặt mộc, vòng sơ loại 2 ngày 28/5 là phần thi áo tắm. Đêm chung kết khép lại vào tối 30/5.

MGI All Stars là phiên bản đặc biệt của Miss Grand International, được thiết kế nhằm quy tụ những thí sinh từng có thành tích nổi bật hoặc sức ảnh hưởng toàn cầu. Mùa đầu tiên có 58 người đẹp đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Thí sinh chiến thắng sẽ nhận được vương miện và giải thưởng tiền mặt lên đến 1.000.000 USD (hơn 26 tỷ đồng). Đây là mức thưởng được xem là lớn bậc nhất trong giới sắc đẹp quốc tế hiện nay.

Ở tuổi 34, Hương Giang sở hữu bảng thành tích dày đặc trong nhiều vai trò: người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất chương trình truyền hình và hiện là đương kim Miss Universe Vietnam 2025. Cô có lượng người hâm mộ đông đảo, độ nhận diện quốc tế nhất định sau Miss International Queen 2018, Miss Universe.

Hương Giang trò chuyện với thí sinh MGI All Stars 2026:

