Chiều 2/7, ca sĩ, Tiến sĩ Khánh Ly tổ chức họp báo công bố liveshow Khát vọng tình yêu đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật diễn ra ngày 24/7 tới tại Hà Nội. Góp mặt tại sự kiện có Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, NSND Quang Thọ, NSND Quang Vinh, NSƯT Tố Nga, ca sĩ Minh Chuyên...

Ca sĩ, Tiến sĩ Khánh Ly tại họp báo giới thiệu liveshow.

Chia sẻ với VietNamNet, TS.Khánh Ly cho biết sở dĩ phải sau 20 năm làm nghề cô mới có liveshow đầu tiên là vì trước đó mải học tập, làm nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng như công việc giảng dạy khá bận rộn. "Tôi cũng thấy chưa đủ tự tin bởi tổ chức 1 liveshow cần chỉn chu về mặt chuyên môn. Yếu tố kinh tế là một phần quyết định vì làm liveshow phải tốn vài tỷ mà không phải nghệ sĩ nào cũng có số tiền đó", cô nói.

Vậy mà với những gì khán giả thấy về cơ ngơi 25.000m2 của chị, ai cũng gọi Khánh Ly là tiến sĩ, ca sĩ đại gia đấy? Trước câu hỏi này, Khánh Ly trả lời VietNamNet: "Nói thế cũng đúng thôi vì với khối tài sản đó mọi người thấy Ly là người giàu có. Nhưng tài sản đó tôi có từ lâu rồi và cũng không dễ dàng. Tôi trân trọng điều đó nhưng cũng rất chăm chỉ làm việc cho sự nghiệp tốt hơn chứ không dựa vào tài sản để ỷ lại". Nữ ca sĩ cho biết ông xã dù không thích vợ diễn nhiều nhưng luôn ủng hộ về tinh thần và vật chất khi vợ làm liveshow này.

TS. Khánh Ly hiện là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của liveshow là sự xuất hiện của nhiều ca khúc Nga nổi tiếng như Đôi bờ, Volga xinh đẹp, Giờ này anh ở đâu, Chiều hải cảng, Triệu đóa hồng… Đối với Khánh Ly, đây không chỉ là lựa chọn nghệ thuật mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với cố GS.NSND Nguyễn Trung Kiên và GS.NGND Trần Thu Hà - hai người thầy đã dìu dắt cô trong học tập, nghiên cứu và biểu diễn.

Trong gần 5 năm thực hiện luận án tiến sĩ liên quan đến thanh nhạc Nga, nữ ca sĩ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các tài liệu, giáo trình về thanh nhạc và các tác phẩm âm nhạc Nga. Quá trình ấy giúp cô thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước và khát vọng hòa bình được gửi gắm trong các tác phẩm âm nhạc của xứ sở bạch dương.

Đồng hành cùng Khánh Ly trong liveshow đầu tiên của sự nghiệp là những nghệ sĩ tên tuổi và những người bạn nghề thân thiết đã gắn bó với cô trong nhiều giai đoạn khác nhau, trong đó có NSND Quang Thọ.

NSND Quang Thọ nói vinh dự được mời biểu diễn trong liveshow của Khánh Ly.

NSND Quang Thọ chia sẻ tại họp báo: "Tôi đã chứng kiến Khánh Ly trưởng thành từ những năm đầu bước vào Nhạc viện Hà Nội, khi đó còn chưa mang tên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngay từ thời sinh viên, tôi đã thấy đây là một cô học trò rất nỗ lực trong học tập. Đặc biệt, những năm Khánh Ly được Giáo sư, NSND Nguyễn Trung Kiên dìu dắt, thầy Trung Kiên rất yêu quý cô học trò của mình và tôi cũng cảm nhận điều đó hoàn toàn xứng đáng, bởi Khánh Ly rất chăm chỉ.

Đáp lại sự chăm chỉ ấy là sự trưởng thành trong nghề. Phong cách hát của Khánh Ly ngày càng đa dạng, từ những làn điệu dân ca mềm mại, uyển chuyển đến các tác phẩm kinh điển của âm nhạc Nga. Những tác phẩm ấy đều được thầy Trung Kiên dày công truyền dạy. Bản thân tôi cũng từng được thầy hướng dẫn các tác phẩm Nga nên tôi hiểu sự công phu trong quá trình học tập đó. Điều tôi càng trân trọng hơn là sau khi tốt nghiệp đại học rồi học tiếp sau đại học, Khánh Ly vẫn tiếp tục con đường nghiên cứu để trở thành Tiến sĩ âm nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đó là một hành trình không hề dễ dàng, nhất là với một người phụ nữ đã có gia đình và con nhỏ.

Theo tôi, ngoài giọng hát, Khánh Ly còn có tinh thần học tập và ý chí vươn lên rất đáng quý. Em đã dành rất nhiều tâm sức cho cả việc học lẫn hoạt động biểu diễn. Chính vì vậy, dù tuổi không còn trẻ, tôi vẫn rất sẵn lòng góp tiếng hát của mình với tinh thần của một người nghệ sĩ luôn yêu nghề, để cùng Khánh Ly làm nên một chương trình mà em đã ấp ủ và vun đắp trong suốt nhiều năm".

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - nói thêm: “Tôi biết và theo dõi Khánh Ly từ khi em còn chưa đi hát, rồi chuẩn bị bước vào con đường ca hát, đặc biệt là trong thời gian tham gia cuộc thi Sao Mai. Theo tôi, Khánh Ly là người không đi nhanh nhưng đi đến đâu chắc đến đấy. Đó là điều tôi rất trân trọng ở em. Có lẽ nhiều khán giả giống như tôi đang rất chờ đợi liveshow lần này".

Ảnh: Bình Quách