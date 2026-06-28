Chương trình do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc, tiếp tục hành trình kết nối các thế hệ bằng ngôn ngữ đẹp đẽ và kỳ diệu nhất: âm nhạc.

Tiếp nối thành công của chương trình mở màn, Phòng khách 3 thế hệ số 2 quy tụ 5 nghệ sĩ thuộc 3 thế hệ khác nhau của âm nhạc Việt Nam sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào 20h ngày 22/8. Họ không chỉ đại diện cho những giai đoạn phát triển khác nhau của đời sống âm nhạc mà còn mang theo những thế giới nghệ thuật rất riêng, những triết lý sáng tạo khác biệt và những cách đối thoại với cuộc sống bằng âm nhạc hoàn toàn không giống nhau.

Nhạc sĩ Trần Tiến

Ở thế hệ tiền bối là nhạc sĩ Trần Tiến - một biểu tượng đặc biệt của âm nhạc Việt Nam đương đại.

Trong suốt nhiều thập kỷ, âm nhạc của ông luôn mang tinh thần tự do, phóng khoáng đầy khát vọng sống, khát vọng yêu thương và khát vọng được đi tới những chân trời mới. Người ta gọi ông là "gã du ca" của nền âm nhạc Việt Nam bởi trong từng ca khúc luôn thấp thoáng hình ảnh của những chuyến đi, những trải nghiệm sống mãnh liệt và những suy tư sâu sắc về con người.

Nếu Trần Tiến là dấu ấn của thời gian thì Hà Trần chính là hiện thân của tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ. Được mệnh danh là "tắc kè hoa" của nhạc Việt, Hà Trần là một trong số ít nghệ sĩ có khả năng biến hóa liên tục qua nhiều giai đoạn âm nhạc mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

Diva Hà Trần.

Hà Trần có thể hát nhạc Trần Tiến đầy ngẫu hứng và bản năng nhưng cũng có thể bước vào những không gian âm nhạc đương đại với tinh thần cởi mở của một nghệ sĩ luôn muốn khám phá những giới hạn mới của chính mình.

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trong thời kỳ đổi mới của âm nhạc Việt Nam là ca - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Không ồn ào, không phô diễn kỹ thuật, Phan Mạnh Quỳnh chinh phục công chúng bằng sự chân thật. Những ca khúc của anh giống như những trang nhật ký được viết bằng âm nhạc, nơi những câu chuyện đời thường, nỗi cô đơn, khát khao yêu thương và cả những triết lý nhân sinh được kể lại bằng ngôn ngữ giản dị nhưng đầy sức nặng cảm xúc.

Phan Mạnh Quỳnh.

Ở phía bên kia của thế hệ trẻ là Vũ Đinh Trọng Thắng - người từng được biết đến như linh hồn sáng tạo của ban nhạc Ngọt. Thắng không chỉ là một nhạc sĩ, ca sĩ mà còn là một người kể chuyện bằng những suy tư rất riêng về cuộc sống.

Âm nhạc của anh mang tinh thần indie rõ nét: tự do, tối giản, chân thật và giàu chất thơ. Đằng sau vẻ nhẹ nhàng ấy là một tư duy nghệ thuật sâu sắc cùng những chiêm nghiệm đáng suy ngẫm về sáng tạo và cuộc sống. Với Thắng, âm nhạc không phải con đường để nổi tiếng mà là hành trình để hiểu bản thân và đối thoại với thế giới.

Nếu Thắng đại diện cho những suy tư của tuổi trẻ thì Marzuz lại là tiếng nói đầy cảm xúc của một thế hệ đang học cách chữa lành chính mình.

Marzuz.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nhưng Marzuz lựa chọn con đường riêng để khẳng định bản sắc cá nhân. Âm nhạc của cô không ồn ào, không cố tạo ra những tuyên ngôn lớn lao đó là những lời tự sự chân thành về tuổi trẻ. Âm nhạc của Marzuz mang đến cảm giác chữa lành, đồng cảm và sẻ chia - những giá trị đang trở nên vô cùng quý giá trong cuộc sống hiện đại.