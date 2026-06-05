Ca sĩ Tóc Tiên và ê-kíp vừa tổ chức buổi ra mắt MV Người còn thương em không? tại TPHCM.

Bài hát của nhạc sĩ Huỳnh Văn, MV do đạo diễn Việt Anh thực hiện, diễn viên nam chính là Trần Ngọc Vàng. Sau khi công chiếu MV, khán phòng bùng nổ phản ứng, nhiều nghệ sĩ giơ tay đặt câu hỏi.

Khi nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhận xét: "Dù quen biết đã lâu, chị chưa từng thấy em quay MV nào hôn nhiều đến thế. Có phải Vàng giúp em không? Cảnh hôn có phải quay đi quay lại không?", Tóc Tiên cười ngặt nghẽo, chân lảo đảo.

Trước câu hỏi khó của đàn chị, Tóc Tiên kể Trần Ngọc Vàng nhận lời đóng MV khi chưa có cả kịch bản. Lúc xây dựng kịch bản có quá nhiều cảnh hôn, cô băn khoăn hỏi đạo diễn: "Liệu Vàng có chịu đóng không?".

Ca sĩ Tóc Tiên và diễn viên Trần Ngọc Vàng.

Đạo diễn Việt Anh đã tổ chức 2 buổi workshop để Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng gặp nhau, làm quen và trao đổi sâu về nhân vật. Nhờ vậy, hai người quay cảnh hôn rất thoải mái, không gặp khó khăn.

Trần Ngọc Vàng tiếp lời: "Được tham gia dự án cùng một nghệ sĩ mà mình ngưỡng mộ như chị Tiên là vinh dự lớn với tôi. Lúc quay cảnh hôn, thật ra không ai giúp ai cả mà cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cảm ơn ê-kíp đã tạo ra không gian an toàn để chúng tôi yên tâm hóa thân thành nhân vật".

Nam diễn viên còn bất ngờ trước năng lực diễn xuất của Tóc Tiên, nhắn các nhà sản xuất cân nhắc mời cô đóng phim.

Khi được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền hỏi về thái độ với cuộc tình đã qua, Tóc Tiên phản hồi: "Trong MV, tôi có cảnh rơi nước mắt không đồng nghĩa tôi tổn thương, dằn vặt hay trách cứ gì cả. Tất cả khoảnh khắc đến trong tình yêu đều tự nhiên và tôi trân trọng tất cả, không bỏ lại điều gì phía sau, vì kỷ niệm vui hay buồn đều quý giá như nhau".

Tóc Tiên lảo đảo khi bị Lưu Thiên Hương hỏi dồn

Người còn thương em không? là sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Văn về nỗi lòng của cô gái không thể thoát ra khỏi cuộc tình sâu đậm đổ vỡ.

Vì quá thích 2 câu thơ của diễn viên Minh Dự: "Hay chờ Trái Đất hình vuông/ Thì cậu mới chịu tập buông một người?", Tóc Tiên đã xin phép sử dụng, đưa vào lời bài hát.

MV mở màn bằng cảnh chàng trai và cô gái (Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên) bước vào ngôi nhà đổ nát, hoang tàn - nơi từng chứa đầy kỷ niệm đẹp trong hàng nghìn ngày yêu nhau giữa hai người.

Sau khi thăm lại các góc đầy hoài niệm, họ nhìn nhau bật khóc, đứng chết lặng trong cơn mưa.