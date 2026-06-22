Nam ca sĩ, diễn viên Trần Tiểu Xuân vừa tổ chức 2 đêm diễn liên tiếp tại Bắc Kinh trong khuôn khổ tour lưu diễn mới mang tên BIG MAN.

Tuy nhiên, đêm diễn đầu tiên đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì thiết kế sân khấu khiến nhiều khán giả không thể theo dõi trọn vẹn phần trình diễn.

Nam ca sĩ bật khóc xin lỗi khán giả:

Theo kế hoạch ban đầu, sân khấu được thiết kế theo dạng 3 mặt, nhưng đơn vị tổ chức lại bán vé theo sơ đồ 4 mặt. Đặc biệt, một mô hình khổng lồ có thể nâng lên hạ xuống được đặt ở trung tâm sân khấu, che khuất nghiêm trọng tầm nhìn của nhiều vị trí.

Một số khán giả cho biết dù bỏ ra 1.288 nhân dân tệ (khoảng 5 triệu đồng) để mua vé nhưng trong hơn một giờ đầu chỉ nhìn thấy bóng lưng của Trần Tiểu Xuân, thậm chí về sau chỉ nghe thấy tiếng hát mà không thể nhìn rõ nam ca sĩ. Không ít người đã hô hào đòi hoàn vé ngay tại hiện trường.

Sau đêm diễn đầu tiên, mạng xã hội tràn ngập những bài đăng phàn nàn về trải nghiệm xem ca nhạc không như mong đợi. Trước phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, Trần Tiểu Xuân và ê-kíp đã làm việc xuyên đêm để điều chỉnh sân khấu.

Phần mô hình che gần như hoàn toàn góc nhìn của khán giả.

Đội ngũ sản xuất tháo bỏ một số vật cản, sắp xếp lại vị trí ghế ngồi, phóng to màn hình LED và thay đổi hướng di chuyển trên sân khấu nhằm cải thiện góc nhìn cho khán giả.

Trong đêm diễn thứ 2, nhiều người nhận thấy chất lượng sân khấu đã được cải thiện rõ rệt. Ngay khi xuất hiện, Trần Tiểu Xuân chủ động gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Nam ca sĩ cho biết đã đọc tất cả những góp ý từ khán giả và đích thân tham gia vào quá trình chỉnh sửa sân khấu trong đêm.

Khi chia sẻ về sự cố, Trần Tiểu Xuân không giấu được xúc động, bật khóc và nghẹn ngào nói: "Mọi điều không vui, tôi sẽ tự mình gánh chịu. Các bạn đến xem concert, chỉ cần vui vẻ là đủ". Sự chân thành của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả có mặt xúc động.

Trần Tiểu Xuân mở tour diễn ở tuổi 59.

Dù đêm diễn đầu tiên nhận về nhiều phản ứng tiêu cực, việc Trần Tiểu Xuân nhanh chóng tiếp thu ý kiến, trực tiếp xin lỗi và điều chỉnh chương trình đã giúp anh lấy lại thiện cảm từ công chúng.

Trần Tiểu Xuân sinh năm 1967 tại Quảng Đông, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Hong Kong. Anh khởi nghiệp trong nhóm nhảy của TVB trước khi bước vào lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như Thần thoại tình yêu, Độc gia ký ức, Lộc Đỉnh Ký... đồng thời được đông đảo khán giả châu Á yêu mến qua vai Sơn Kê trong loạt phim điện ảnh Người trong giang hồ.

Nguồn: Sinchew